“Estoy en pleno momento de Navidad, en este momento no”, fue lo que respondió el último martes la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla –acompañada de una sonrisa en el rostro–, cuando se le preguntó por el asesinato de Jessica Tejeda y sus tres hijos en manos de su expareja, Juan Huaripata. Si bien horas después se justificó señalando que no había entendido la interrogante, esto no quitó la indignación que despertaron sus palabras.

Ayer, el presidente Martín Vizcarra se sumó al rechazo e indicó que revisaría lo sucedido. “Vamos a ver el tema específico de estas declaraciones que no las aceptamos”, expresó el jefe de Estado, quien además señaló que el asesino debería tener “un castigo severo y ejemplar”.

El mandatario explicó que se está haciendo el esfuerzo para asignar mayores recursos en la lucha contra la violencia hacia la mujer para que, “como instituciones, ser más conscientes de la gravedad de este problema”.

Además, señaló que el trabajo también pasa por educar a los niños. “Cuatro vidas cobró esta persona que no merece llamarse como tal. Para evitar esto tiene que haber un cambio conceptual, que sepan que todos somos iguales. Que hombres y mujeres merecemos el mismo respeto y oportunidades”, indicó.

“Tenemos que ir a los aspectos de fondo para que los feminicidios no vuelvan a ocurrir”, consideró.

Por su parte, la politóloga María Alejandra Campos calificó como “gravísimo error” lo dicho por la ministra; sin embargo, consideró que es exagerado pedir su renuncia.

“En este país les encanta pedir cabezas, pero eso nunca soluciona nada porque se necesita continuidad acompañada con exigencias políticas (...) El presidente ha reaccionado de manera acertada porque no ha dejado pasar el tema por agua tibia”, resaltó.

Indignación y dolor

En medio del dolor por la pérdida, la familia de Jessica Tejeda mostró su indignación por las palabras de la titular de Justicia. Para el padre de la víctima, Fernando Tejeda, esto muestra indiferencia.

“Me indigna lo que dijo la ministra, es indiferente, no tiene corazón”, expresó.

Pero esto no es lo único por lo que sienten decepción y angustia los familiares. El hermano de la víctima, Emilio, declaró a este diario que se sintieron golpeados porque se les prometió enterrar a Jessica y sus hijos juntos, y eso no se cumplió. La madre y su hijo mayor están en el cementerio El Ángel y los más pequeños en el Presbítero Maestro.

Hermano y madre de Jesica Tejeda denuncian falsas promesas por parte de las autoridades [VIDEO]

“Un funcionario del Ministerio de la Mujer me dijo que no hable más del hecho de que no serían enterrados los cuatro juntos, que sí lo harían de esa manera, y llegado el momento no fue así. Eso es un maltrato a la memoria de mi hermana y de sus hijos. No estamos limosneando nada, solo queríamos que se cumpla con lo que prometieron”, relató.

Además, indicó que el ministro del Interior, Carlos Morán, no se había comunicado con ellos para hablar sobre el tema (indolencia de los policías que tardaron en acudir al llamado de auxilio), y que evalúan tomar acciones contra los involucrados. “El asesino tiene dos abogados. Nosotros esperamos que el caso no quede impune y que se haga justicia. No estamos pidiendo dinero, solo que se haga justicia”, declaró Emilio Tejeda.

(Video Perú21)

Montenegro responde

Consultada por lo que está sucediendo, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, explicó a Perú21 que quisieron enterrar a los cuatro miembros de la familia en el mismo lugar, pero que “no se pudo encontrar nichos cerca”, pues señaló que eso ha sido una donación. “Nosotros no tenemos presupuesto, pero gestionamos”, dijo.

Aseguró que desde el primer día apoyan a la familia y seguirán haciéndolo: “Hay un sentimiento de dolor y frustración muy grandes; no vamos a dejar la lucha contra el machismo en todos los niveles”.

Tenga en cuenta

- Revilla es ministra de Justicia desde que se inició la gestión de Zeballos como premier. Antes fue jefa del OSCE.

- “Dimos esas declaraciones porque acabábamos de salir de un oficio religioso y nos cogió de sorpresa, no entendíamos la pregunta”, fue la justificación que dio luego la ministra Revilla, y añadió que sí está conmocionada por el crimen de El Agustino.