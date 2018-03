Martín Vizcarra se muda a Palacio de Gobierno y se despide de sus vecinos con carta [VIDEO]

Martín Vizcarra , el flamante presidente del Perú, tomó la decisión de vivir en Palacio de Gobierno “con la finalidad de no seguir perturbando la vida cotidiana” de sus vecinos.

Así lo señaló en una carta que envió a los inquilinos del condominio en el que residía en San Isidro, en la que además precisa que se quedará en la Casa de Pizarro hasta que finalice su periodo de gobierno, en 2021.

El jefe de Estado expresó su agradecimiento a la “comprensión por las incomodidades generadas por las acciones de seguridad propias del cargo”, las cuales “de alguna forma han alterado la paz y tranquilidad”, del lugar.

A continuación, te dejamos el texto completo de la misiva que Martín Vizcarra envió a sus vecinos:

“Estimados vecinos



A través de la presente quiero agradecerles a todos ustedes, los saludos y las muestras de aprecio que me han hecho llegar, por haber recibido el alto honor de juramentar como Presidente de la República.



También quiero agradecer su comprensión por las incomodidades generadas por las acciones de seguridad propias del cargo, que de alguna forma han alterado la paz y tranquilidad de nuestro condominio.



Quiero comunicarles que he decidido trasladar mi residencia a Palacio de Gobierno, hasta el final del periodo de mi cargo como Presidente de la República, esto con la finalidad de no seguir perturbando la vida cotidiana de los vecinos, luego de los cual retornaré a mi departamento para disfrutar de lo agradable que resulta convivir con todos ustedes.



Atentamente su vecino



Martín Vizcarra Cornejo”

DATO:



* Después de casi 7 años un presidente vuelve a ocupar Palacio de Gobierno pues, como se recuerda, los ex presidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski despachaban desde este lugar, pero no vivían ahí.