Martín Vizcarra sobre mención en audios: "No me he comunicado con nadie" [VIDEO]

Inflexibles y duros. Así es como el presidente de la República, Martín Vizcarra , aclaró que será frente a la corrupción y todo tipo de personas que cometan delitos en el, ya dañado, sistema judicial .

Desde la región de Loreto , a donde viajó para supervisar un operativo antidrogas, el mandatario explicó que en dos semanas se iniciará el cambio de un problema que se ha enraizado en la institución de justicia desde hace dos décadas.

"En quince días vamos a implementar el inicio de una serie de cambios para reformar todo el sistema de administración de justicia y todos —no solamente son las personas que integran esta comisión, yo he visto que hay una gran reserva moral de los peruanos— estamos indignados. Y todos vamos a luchar contra la corrupción y el tráfico de influencias que tanto daño le hace a nuestro país", dijo el presidente en diálogo con la prensa.

Consultado por lo que mencionó el cuestionado juez supremo César Hinostroza, en uno de los audios difundidos, sobre los "80 procesos abiertos" que tendría el presidente, Vizcarra aclaró que jamás se reunió con algún implicado en mención.

"No voy a dedicarme a responde el uso de mi nombre sin justificación. Seguramente estas personas con alguna intención han tratado de contactarse con el presidente de la República pero no lo hemos permitido. No me he comunicado absolutamente con nadie de ellos y seremos inflexibles y muy duros en nuestro trabajo para combatir este gran problema", agregó.