Mientras que la cifra de contagios y muertes por el COVID-19 sigue en dramático ascenso, el Poder Ejecutivo y Legislativo continuaron ayer enfrascándose en una pelea sin cuartel por las reformas constitucionales aprobadas sobre la inmunidad.

La modificación de cinco artículos de la Constitución que realizó el Congreso a la volada, la noche del domingo en un Pleno extraordinario, no fue pasada por alto por el presidente Martín Vizcarra, quien, dicho sea de paso, fue el que gatilló la reacción del Parlamento al amenazar con llevar a cabo un referéndum sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, cuando eso era innecesario pues, al no obtener los 87 votos el dictamen en la sesión del sábado, automáticamente tenía ese destino. Ayer, desde Tumbes, Vizcarra lanzó sus críticas contra la reforma.

CON YAPA Y TRAFA

El domingo por la noche, en las últimas horas del fin de la primera legislatura –que era la última ocasión para aprobar las reformas constitucionales de inmunidad parlamentaria y debatir el dictamen de impedimentos para postular–, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, leyó un texto sustitutorio distinto al que se votó a las 6 a.m. del sábado y en el cual eliminó de un plumazo prerrogativas constitucionales del presidente, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y Defensor del Pueblo.

“En cuestión de minutos incluyeron al dictamen una serie de factores sin ningún nivel de debate en la comisión. Corrigieron un artículo de la Constitución sin esperar la opinión de los expertos ni de la propia sociedad. Sacaron una aprobación de inmunidad completamente distorsionada donde incluyen al presidente”, dijo Vizcarra a las 9 a.m.

De acuerdo con el mandatario, este actuar fue similar a lo hecho por el disuelto Congreso cuando “metieron de contrabando” artículos que distorsionaron su proyecto de bicameralidad. Para el jefe de Estado, esto no es más que “un ardid” de los congresistas para mantener su inmunidad.

“Nos quieren tomar el pelo a los peruanos. Para que finalmente esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y así la inmunidad parlamentaria continúe”, dijo.

Agregó que no tiene ningún temor a que le quiten la inmunidad y ser procesado. “Aquí estoy para responder, no tengo ningún temor”, expresó con énfasis y llevándose la mano al pecho.

Una hora antes, el premier Vicente Zeballos también criticó al Congreso. “Esta es una reacción, no sé si venganza sea el término más apropiado, pero totalmente irracional,una revancha. Mucha ligereza, escasa ponderación en temas tan importantes para el país”, expresó en RPP.

La crítica también vino de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien coincidió con Vizcarra al señalar que el actuar del Congreso se trata de un “ardid”. Y a su estilo añadió: “El Congreso parece un marido pegalón, que te golpea cuando están bien (las cosas)”.

ORGULLOSO Y RESPONDÓN

La respuesta desde el Congreso no se hizo esperar. Al mediodía, su titular Manuel Merino (Acción Popular) rechazó que el presidente señale que el texto final de esa reforma – aprobada en un Pleno virtual que no ayudó al debate– se haya sacado como un as bajo la manga. Según Merino, se incorporó al texto final dos dictámenes en minoría, uno de ellos de Jim Mamani (UPP). Por ello, no aceptó que Vizcarra aluda “que sacamos un as bajo la manga (para aprobar las reformas). No vamos a pisar el palito a las declaraciones nerviosas del Ejecutivo”, acotó.

Lejos de hacer un mea culpa antes las críticas, Merino expresó su satisfacción por las reformas aprobadas.

OBSERVACIONES

En opinión del exoficial Mayor del Congreso, José Elice, el proceder de Chehade de incorporar un texto que modifica artículos de la Constitución distintos a los que fueron materia de la convocatoria al Pleno, “no fue correcto”.

“Me parece un despropósito porque la reforma constitucional es un tema muy delicado, porque es la primera ley del Estado. Debió haber un debate limpio, ser estudiada de manera cuidadosa e informada en la comisión. Es lo lógico en cualquier parte del mundo, donde hay un sistema constitucional rígido”.

Por ello, considera que se debió votar lo referido a inmunidad parlamentaria (artículo 93) y las demás reformas ser devueltas a Constitución para ser analizadas y debatidas.

En tanto, desde el Congreso, el ánimo en uno de los dos grupos que se opuso al texto no fue el más optimista. El congresista Daniel Olivares (Partido Morado) indicó a Perú21 que en lo referido al dictamen de inmunidad, “no hay mucho que podamos hacer más que seguir explicando el despropósito”. En lo referido a impedimentos, para que corruptos y homicidas condenados en primeras instancia no puedan postular, indicó que buscarán que eso se ratifique en la segunda legislatura del Congreso.

DATOS:

- La reforma de inmunidad aprobada, permite que el presidente de la República sea procesado por delitos contra la administración pública cometidos en su mandato o con anterioridad.

- También elimina el antejuicio a los ministros.

- Además, se eliminó la protección constitucional que tenían los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor de Pueblo por sus votos y decisiones.

- El texto fue aprobado con 110 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones.

