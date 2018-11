Presidente Vizcarra dijo que Luis Bedoya es el mayor "referente de la política honesta"

El presidente Martín Vizcarra aseveró esta noche que el fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes , es el "mayor referente de la política honesta" en el Perú. El mandatario aseveró hacen falta políticos como el ex alcalde de Lima.

" Luis Bedoya Reyes es un joven centenario, el político más apreciado y reputado del Perú. Es, sin duda, el mayor referente de la política honesta en este país [...] Cómo necesitamos de políticos como usted don Lucho, en estos tiempos", sostuvo Vizcarra en su discurso en el Foro de Partidos Políticos realizado en San Isidro con motivo del centenario del líder pepecista.

El jefe del Estado reseñó la prolongada trayectoria del 'Tucán', consideró que la Vía Expresa de la avenida Paseo de la República debería llevar "hace tiempo" el nombre del ex burgomaestre y agradeció todo lo que ha "hecho por el país".

" Bedoya demostró ser un visionario que veía mucho más allá de su nariz. No hay limeño que no agradezca el zanjón [Vía Expresa de la avenida Paseo de la República] que, por cierto, hace tiempo debería llevar su nombre. Si las demás autoridades municipales que le sucedieron hubieran tenido su misma visión no estaríamos hoy todos sufriendo el caos del tránsito en nuestra ciudad", señaló.

"Yo quisiera realmente agradecer a la persona de Luis Bedoya Reyes todo lo que ha hecho por el Perú", remarcó.

Tras el discurso del presidente, Bedoya Reyes tomó la palabra y agradeció lo dicho por Martín Vizcarra cuya presencia en dicho homenaje fue una sorpresa.

"Ha sido una sorpresa muy grande, a qué hora se le ocurrió señor presidente, igual que para mí, para todos los aquí concurrentes ha sido una grata sorpresa, y para mí ha remecido un orgullo más que mi modestia escuchar sus palabras, declaró entre aplausos.