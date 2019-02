Vizcarra: 'Si luchamos contra la corrupción es porque tenemos la autoridad moral'

Claro y concreto. El presidente de la República, Martín Vizcarra , aseguró que tiene la autoridad moral para luchar contra la corrupción ya que no está involucrado en actos de este tipo y ha tenido un “accionar intachable” en su vida política.

En conferencia de prensa desde Cusco, el mandatario exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a poner todos sus esfuerzos para que “no exista impunidad” y se sancione a todos los corruptos.

“Si estamos luchando contra la corrupción es porque tenemos siempre un accionar intachable en nuestras funciones y actividades anteriores y tenemos la autoridad moral para señalar de frente a los corruptos y pedir al Ministerio Público, al Poder Judicial, que pongan todos sus esfuerzos para que no exista impunidad y que los corruptos tengan todo el castigo que la ley especifica para ellos”, afirmó.

DISPUESTO A COLABORAR

En ese sentido, Martín Vizcarra dijo que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público ante una posible investigación al partido Peruanos por el Kambio, el cual habría recibido un aporte económico del ‘club de la construcción’ en la campaña presidencial del 2016.

“La colaboración que requiera el Ministerio Público por supuesto que estamos dispuestos a darla porque queremos que se llegue siempre a la verdad y de esta forma aclarar cualquier concepto”, aseveró.

Como se recuerda, un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía reveló que una empresa integrante de este grupo, que se adjudicaba obras a cambio de sobornos, aportó US$ 100,000 a la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y que el testigo de este aporte fue Martín Vizcarra.

El jefe de Estado resaltó que no cuenta con ningún proceso de investigación en el Poder Judicial y que, si se decidiera abrir uno, sería el primer en solicitar que se investigue de forma “objetiva”.

“No tengo ningún proceso de investigación en el Poder Judicial, ni uno solo y si se quiere investigar este tipo de información que está llegando, somos los primeros que pedimos que se llegue a la investigación con toda la profundidad y objetividad del caso. Si podemos decir mirando de frente a la población que vamos a luchar contra la corrupción es porque tenemos la autoridad para hacerlo”, dijo.

Finalmente, reiteró que no ha tenido participación en el financiamiento de la campaña del 2016 del partido Peruanos por el Kambio (PpK) y que su colaboración fue “carácter político".

“Yo era candidato a la primera vicepresidencia y acompañaba al presidente en actos de campaña. En los primeros meses del 2016 hubo un problema con el jefe de campaña y el presidente (PPK) me pidió que asuma la jefatura de campaña desde el punto de vista político (…) Yo no he participado en la parte financiera ni económica”, mencionó.