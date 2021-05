El expresidente Martín Vizcarra pidió a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) “convencer” al pueblo peruano por qué votar por ellos en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

A través de una transmisión en Facebook, precisó que “más de 20 millones” de peruanos no votaron por ambas opciones y ese segmento tendrá que definir su voto para el balotaje, que se realizará el próximo domingo 6 de junio.

“Señora Keiko Fujimori, señor Pedro Castillo, convénzanos por qué tenemos que votar por ustedes porque ya pasaron tres semanas de la primera vuelta y no hacen esfuerzos por convencernos”, expresó.

Refirió que los planteamientos de ambos candidatos durante el debate presidencial en Chota, el pasado 1 de mayo, “dejaron mucho que desear”, por lo que los instó a esforzarse en dar “propuestas claras” y “aterrizarlas”.

“Lo único que se han dedicado es a insultarse mutuamente. Uno, no voten porque él es malo; la otra, no voten porque él es peor. Esa no es la forma. Convénzanos con propuestas. Tenemos un mes para escuchar sus propuestas, pero propuestas viables”, manifestó.

El exjefe de Estado también cuestionó algunas de las propuestas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, como destinar el 40% del canon a las regiones y otorgar el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación y salud.

De otro lado, Vizcarra Cornejo se mostró confiado en que el juzgado constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejarán sin efecto la inhabilitación del Congreso de la República para ejercer cargo público por 10 años.

“Miren lo que es la democracia, la población mayoritariamente dice: ‘Martín yo quiero que tú seas mi candidato’ y el Congreso sin prueba alguna, 5 días después de las elecciones, me inhabilita para ejercer el cargo. Es decir, no le interesa la opinión de la población. Es decir, sin pruebas, sin sentencia, sin darme la oportunidad del derecho de defensa”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: conoce cómo se desarrollaron los comicios en las últimas décadas