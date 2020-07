El mandatario Martín Vizcarra se pronunció hoy por la demora de dos meses para la recepción de 20 mil litros de oxígeno donados por la empresa Southern Perú para las regiones de Arequipa y Moquegua.

Perú21 informó que el gabinete que presidió Vicente Zeballos recibió la propuesta de Southern el 22 de mayo, y recién en la penúltima semana de julio se aprobó recibir el recurso.

Vizcarra se justificó alegando que se debían cumplir “procedimiento técnicos-científicos” para aceptar la donación.

“Se pidió a la empresa una muestra del oxígeno que se iba a dar, pero este tenía exceso de humedad que puede hacer daño al organismo, no es que se rechazó el aporte sino se le dijo que corrija su contenido de humedad y eso fue lo que demoró para ser aceptado”, declaró.

El primer ministro Pedro Cateriano también se refirió a este caso y señaló que habló con Zeballos al respecto.

“Ayer me reuní con el expremier Zeballos por la transferencia del cargo y él me dijo que no obstaculizó, que (lo que se dice) no se ajustó a la realidad de lo acontecido, vamos a tomar medidas para que se superen esta clase de imprevistos”, sostuvo en la misma conferencia de prensa.

