Las referencias del vocero de la bancada de Podemos, Daniel Urresti, sobre el presidente de la República, Martín Vizcarra, “son inaceptables en un estado constitucional que respeta los derechos humanos”.

En esos términos se pronunció el abogado y constitucionalista Javier Alonso de Belaunde respecto de las declaraciones de Urresti en la sesión plenaria de esta mañana donde, en el marco del debate de la censura de la titular de Economía, sostuvo que habría un “secreto oscuro” entre el mandatario y el compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio, ahora no sabemos qué secreto oscuro tiene Richard Cisneros que lo tiene secuestrado a usted. (...) A nosotros no nos importa si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos”, sostuvo el parlamentario.

Al respecto, De Belaunde advirtió que las declaraciones de Urresti “conllevan un tinte discriminatorio totalmente contrario al principio de igualdad”.

“Es una declaración absolutamente inaceptable en un estado constitucional que respeta los derechos de las personas y busca el respeto irrestricto de las mismas. Es una aseveración absolutamente impertinente en un debate sobre la censura a una ministra de Economía que debería girar más bien sobre la responsabilidad política o no de Alva en el manejo de la cartera”, subrayó.

Añadió que las referencias de connotación sexual de Urresti no aportan nada sobre la capacidad que puede tener cualquier persona para desempeñar un cargo.

En declaraciones a Perú21, De Belaunde lamentó que el representante de Podemos “pretenda utilizar ese argumento como un insulto o una descalificación” e insistió en que ese comportamiento “nos habla de su poco compromiso con la igualdad, la tolerancia y, en general, el respeto hacia las personas”.

