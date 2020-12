En Somos Perú (SP) celebran la incorporación de Martín Vizcarra como si se tratara de una victoria. Miran el 2021 con mucha ilusión. En el partido creen que al ser él su candidato número 1 al Congreso, no solo conseguirán más curules, sino que alcanzar la Presidencia de la República con Daniel Salaverry es posible. Un exmandatario vacado gozando de un 54% de aprobación popular, de acuerdo a Ipsos, es un capital político que garantiza votos. De eso están convencidos en SP. No les importa que sea investigado por corrupción.

Si Vizcarra aceptó la invitación para postular al Parlamento, fue por Salaverry. El excongresista fue el único miembro de Somos Perú que mantuvo comunicación con él después de la vacancia. Según fuentes de Perú21, esa noche del lunes 9 de noviembre, el candidato presidencial le envió un mensaje por WhatsApp para expresarle su solidaridad.

No es un secreto que ambos son amigos y que su cercanía se forjó cuando el exparlamentario de Fuerza Popular presidía el Legislativo, en 2018. Salaverry, además, estaba molesto con el partido porque contribuyó desde el Congreso con la defenestración.

Persuadir a Vizcarra, sin embargo, no fue sencillo, contaron fuentes partidarias. Cuando este diario informó, el 11 de noviembre, que SP había iniciado un diálogo con el expresidente, estaban a la expectativa de su reacción. Salaverry no lo invitó directamente, pero lo motivaba. Le decía que no podía desperdiciarse su experiencia y que debía mantenerse en política.

En Somos Perú ya habían analizado la parte legal. El ingeniero de 57 años estaba apto para candidatear como invitado. El número 1 de la lista por Lima estaba reservado para un peso pesado. Y Vizcarra cumplía con los requisitos. El parlamentario andino Mariano Gonzáles nunca fue considerado para ese lugar, indicaron desde la organización política.

Hasta ese momento no había nada confirmado. Y las dudas crecieron al día siguiente, el jueves 12, cuando el investigado Vizcarra, al llegar a su primer interrogatorio a la Fiscalía, declaró que no estaba pensando en postular al Parlamento.

“No he conversado con ningún partido político en absoluto, así que estamos totalmente dedicados a esta diligencia”, manifestó a la prensa. No negó su candidatura. Era una señal para acercarse en serio.

La presidenta de Somos Perú, Patricia Li, no se atrevía a hablar con Martín Vizcarra. Dudaba de que el expresidente aceptara un diálogo debido a que siete legisladores de SP habían votado por vacarlo.

De acuerdo a las fuentes, en el partido “siempre” se opusieron a la destitución, pero la bancada no acató esa postura. Daniel Salaverry sabía que Vizcarra mostraría resistencia por ese hecho, y por ello recomendó a Li que le expresara disculpas a nombre de SP. Salaverry quería a Vizcarra en sus filas a como dé lugar.

En el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la tienda política, entonces, acordaron que si querían ir tras su candidato, debían demostrarle un cambio.

La semana de la vacancia, el país vivió cinco días de inestabilidad social y política extrema con la presencia de Manuel Merino en el gobierno. Todo escenario era incierto.

De pronto, en SP no supieron más de Martín Vizcarra. Lo único que se enteraban de él era por las veces que salía ante la prensa para exigir al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la demanda competencial con la que podía ser repuesto en el sillón presidencial. El expresidente tenía la esperanza de un fallo favorable. Pero no fue así. El jueves 19 de noviembre, el TC resolvió que no debía emitir sentencia. El camino estaba despejado.

Las fuentes indicaron que Li llamó al celular de Vizcarra el martes 24. Aún se dirigía a él como “presidente”, como cuando lo visitó en Palacio de Gobierno. Le ofreció disculpas por la vacancia y le explicó que cuatro de los congresistas vacadores ya no estaban más. Los otros tres afrontaban procesos disciplinarios. El exmandatario le agradeció el gesto.

La dirigenta comunicó de ello al CEN y en ese instante, con más seguridad, se decidió invitarlo para las elecciones. El documento formal se redactó el jueves 26. Pero fue al día siguiente que Vizcarra confirmó su candidatura.

En el local de Somos Perú, ubicado en Miraflores, una gigantografía ya muestra la estrategia de campaña: “Vizcarra-Salaverry. ¡Equipo que trabaja bien!”. Uno desde el gobierno y el otro desde el Congreso. “No habrá más enfrentamientos”, asegura Salaverry cada vez que declara. En el partido proyectan que Vizcarra, su candidato estrella, alcanzará el millón de votos en abril.

- Perú21 se comunicó con el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, para conocer si considera que la postulación al Congreso podría ser vista por la Fiscalía como obstrucción a la justicia, debido a la inmunidad que podría beneficiar al exmandatario.

- “Ningún trabajo, sea de político, gasfitero, abogado o ingeniero, debe ser evaluado como si existiera peligro procesal”, declaró Ugaz. Sobre la inmunidad que podría blindar a su patrocinado indicó: “Esa es su bandera, luchar contra esa inmunidad; él es político y toma sus decisiones”.

