Por Patricia Quispe y Carlos Viguria

El presidente Martín Vizcarra anunció que hoy y mañana se acercará a los representantes de los partidos políticos virtualmente electos en el nuevo Congreso para programar una agenda de trabajo para la próxima semana.

“Entre jueves y viernes vamos a comunicarnos con los partidos políticos. Voy a participar con parte del equipo ministerial para de una vez comenzar a trabajar un cronograma”, dijo en Canal N.

Vizcarra expresó su optimismo sobre la relación que tendrá con los nuevos parlamentarios, dado que “existe mayor predisposición a dialogar y buscar consenso”.

Además de reiterar que busca trabajar temas sobre la reforma política y de justicia, al comentar sobre cambios en la Constitución, Vizcarra fue enfático en que “no es el momento ni la oportunidad. Pero sí creo que si existen artículos específicos que requieren ser actualizados, hay que hacerlo”, acotó (ver posición de las bancadas en la página 8).

ACEPTAN EL DIÁLOGO

Por otro lado, los partidos acusaron recibo de la invitación que les hizo el presidente Vizcarra para el diálogo y búsqueda del consenso.

Alberto Velarde, de AP, confirmó la participación de su agrupación en el cónclave y propuso la posterior incorporación al diálogo de “todas las fuerzas sociales, laborales, empresariales, etc.” para establecer una “gran agenda que permita curar al país del trauma que significó el 30 de setiembre”.

“Lo más acertado es que vaya cada bancada con el presidente. Debería ser un mecanismo democrático, transparente e igualitario”, añadió.

En esa misma línea se pronunció la virtual congresista electa Zenaida Solís, del Partido Morado. “Está habiendo un consenso sobre juntarnos en el Acuerdo Nacional y hacer una cruzada de los actores de todos los ámbitos para llegar a consensos más puntuales y resultados concretos”, dijo. Agregó que tiene la “plena coincidencia” de su agrupación con los temas propuestos por Vizcarra.

Enrique Wong, secretario general de Podemos, respaldó el diálogo y opinó que “será importante que los partidos pongan de lado cuestiones ideológico-partidarias”. “Tenemos que evitar el conflicto; todos tenemos que poner lo mejor en aras del desarrollo del país”, indicó.

Desde APP, Luis Valdez ratificó la disposición de su partido para trabajar “de manera cercana al Ejecutivo” y sugirió incluir en la agenda la seguridad ciudadana y la reforma de la educación y la salud. En su opinión, el Legislativo tendrá tiempo suficiente para abordarlos, siempre que haya voluntad política. “No creo que las fuerzas políticas quieran repetir los errores del pasado”, subrayó.

Proyecto Tía María no va

El presidente Martín Vizcarra señaló que “en este gobierno Tía María no va” debido a que no existen las condiciones necesarias.

“Una licencia de construcción no es una licencia social”, dijo el mandatario en Canal N sobre el proyecto cuprífero operado por la compañía Southern Copper.

“Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo, pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas”, acotó.

Al ser consultado sobre si ello no conllevaría a un proceso judicial impulsado por la minera, el mandatario indicó que “existe un documento de la misma empresa que indica que si no se dan las condiciones sociales, no se invertirá”.

Por otro lado, Vizcarra señaló que su gobierno no emitirá más decretos de urgencia debido a que ya existe un Congreso electo. “Es una decisión nuestra. Nosotros podemos emitir hasta cuando asuma el nuevo Congreso. Sin embargo, es una decisión del gobierno no emitir más”, expresó. Agregó que la semana previa a las elecciones congresales se aprobaron todos los decretos.

Datos:

- El jefe de Estado insistió ayer en la necesidad de “profundizar las medidas que dinamicen la economía e impulsen la inversión pública y privada en todo el país”.

- Destacó que eso tendrá un impacto directo en la generación de puestos de trabajo.

- “Queremos llegar al bicentenario cerrando brechas regionales y sociales en materia de salud”, enfatizó.