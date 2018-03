Martín Vizcarra Cornejo cumple hoy una semana en Palacio de Gobierno imprimiéndole un nuevo sello a la gestión presidencial que busca reconectar al ciudadano con sus autoridades.

En este afán, el jefe de Estado no está solo. Lo acompaña su esposa Maribel Díaz, a quien ha llamado “la primera voluntaria del Perú”, pero también un círculo muy cercano de profesionales que tienen en común su pasión por la ingeniería.

Se trata de un grupo reducido de especialistas en diversas ramas de la ingeniería que tiene como figuras más visibles a Edmer Trujillo, flamante titular de Transportes, y a José Manuel Hernández, el ex ministro de Agricultura, quien ha descartado su retorno al Poder Ejecutivo .

Pero ellos no son los únicos. Jorge Alva, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ex profesor del mandatario, es también una fuente de consulta de Vizcarra, quien, se sabe, le ofreció hace unos días la cartera de Educación.

El catedrático, sin embargo, ha optado por continuar en el rectorado así como en el decanato del Colegio de Ingenieros del Perú, desde donde ha comprometido su respaldo y orientación técnica al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno El Niño costero. Así como Alva, también forman parte del entorno presidencial Javier Piqué del Pozo, ingeniero civil, y Máximo San Román, ingeniero mecánico. En este último caso, el nexo se da a través de José Manuel Hernández.

NEXOS POLÍTICOS

A la par, Martín Vizcarra cultiva buena relación con algunos personajes del quehacer político. Indiscutiblemente, el primer lugar lo tiene en ese ámbito César Villanueva , a quien acaba de encargar el liderazgo del equipo de ministros de este segundo tramo del gobierno de Peruanos por el Kambio. Pero también está el titular del Congreso, Luis Galarreta, con quien –según fuentes consultadas– el presidente tiene una relación muy cordial. Algo similar ocurre con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, cuya opinión habría pesado para que Villanueva acepte el premierato. En el oficialismo, en tanto, el jefe de Estado ve con buenos ojos a Juan Sheput, pese a su posición crítica y confrontacional con algunos temas.

AL 60 POR CIENTO

Fuentes de Perú21, en tanto, señalaron que, a tres días de la juramentación, la composición del gabinete Villanueva está definida en poco más del 60 por ciento. Vizcarra, se supo, busca profesionales con experiencia de gestión, pero también con manejo político que les permita lograr apoyo a nivel congresal y enfrentar eventuales crisis. Eso no es todo. Otro aspecto sumamente valorado por el gobernante es la lealtad, algo que, valgan verdades, no se ha visto mucho en el partido de gobierno en los últimos tiempos.

La identidad de los elegidos se busca mantener en reserva para evitar una exposición anticipada innecesaria y no repetir lo ocurrido con Villanueva, cuyo nombre se filtró de la última sesión del Consejo de Ministros encabezado por Mercedes Aráoz. Lo que sí ha trascendido es que Elmer Cuba, voceado para el MEF, está descartado y se baraja a David Tuesta por recomendación del ex ministro Luis Carranza. “Las listas que circulan en las redes me hacen recordar a quién no tendría que llamar”, ha comentado el jefe de Estado. Las dudas se despejarán este lunes.

¿SABÍA QUÉ?

-Martín Vizcarra recibió esta semana el respaldo del bloque oficialista con el que, trascendió, buscará sostener reuniones periódicas de coordinación al igual que con la dirigencia de Peruanos por el Kambio.

-En el cónclave, habría expresado su malestar por la situación de parálisis en la que se encuentra el país desde hace cuatro meses.

-En ese contexto, dejó constancia de su preocupación por el aumento del sueldo mínimo que, en su opinión, no tiene sustento técnico.