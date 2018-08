Martín Vizcarra: "No tengo ninguna relación con Camayo"

El presidente Martín Vizcarra reiteró que no tiene ningún tipo de relación con el detenido empresario Antonio Camayo o con las personas que lo mencionan en los audios difundidos por algunos medios de comunicación y que han sido detenidas por presunto tráfico de influencias y crimen organizado.

Esa fue su respuesta cuando se le inquirió sobre lo dicho por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien, días atrás, sostuvo que Martín Vizcarra debía responder y explicar su relación con los implicados en los audios. "Creo que le haría muy bien, no solamente a él, sino a cualquier ciudadano que pueda estar incluido, cuestionado o involucrado en estos audios", dijo el congresista. A él se sumó también la fujimorista Úrsula Letona.

"Yo ya he dicho que sobre estos temas no me voy a referir, no le voy a dar absolutamente importancia. No tengo ninguna relación con esta persona que está en el lugar que le corresponde, en la cárcel, ahí deben estar", comentó el presidente.

“No tengo ninguna coordinación con estas personas que están en el lugar que le corresponde: la cárcel, ahí es donde están”, aseguró.

El jefe de Estado , se recuerda, es mencionado en unas conversaciones telefónicas interceptadas al ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. En una de ellas se escucha al hoy detenido magistrado comentarle a su esposa que existía una amistad entre el presidente y el detenido empresario y gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo.

Vizcarra también es aludido en conversaciones interceptadas al suspendido juez supremo César Hinostroza, quien en reiteradas ocasiones habla con Antonio Camayo para pedirle que interceda por él ante el presidente de la República.

En estos audios, el empresario asegura que frecuenta Palacio de Gobierno y que es amigo de varios funcionarios y ministros.

Martín Vizcarra dio estas declaraciones luego de participar en la inauguración de las obras de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Valle Amauta 3, en el distrito de Ate.