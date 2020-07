El congresista Jhosept Amado Pérez Mimbela, representante de la región Ancash por Alianza para el Progreso, fue identificado como el legislador que habría insultado al presidente de la República, Martín Vizcarra, durante el Pleno extraordinario del pasado domingo 5 de julio.

Fuentes legislativas indicaron que, a través de un informe de la Mesa Directiva remitido al presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, César Gonzáles, de Somos Perú, se informó que Pérez Mimbela tuvo abierto el micrófono en el momento en que se lanzaron frases ofensivas contra el mandatario en momentos que se sustentaba en el Pleno el texto sustitutorio para la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de altos funcionarios.

“Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad ya se c*** ese c******dre”, fue lo que se oyó en esa ocasión luego que el presidente del Congreso, Manuel Merino, solicitara a sus colegas, que estaban conectados en forma remota, que apaguen sus micrófonos.

Perú21 intentó comunicarse con Pérez Mimbela pero no respondió a nuestras llamadas. Cabe señalar, empero, que en una primera comunicación, el 7 de julio pasado, este diario también le consultó sobre el tema. “Yo no he sido, eso se lo aclaro. Yo no me expreso de esa forma porque es el presidente y le tengo respeto”, dijo en aquella oportunidad.

En cuanto a la posibilidad de que teniendo el micrófono abierto se haya filtrado el comentario de un integrante de su equipo de trabajo, el legislador respondió: “lo he consultado con mi equipo y ellos tampoco lo han hecho”. Lo cierto es que ahora su nombre figura en un informe oficial de la Mesa Directiva a la Comisión de Ética.

El 6 de Julio, al día siguiente de registrarse el incidente, el segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Aliaga, ofreció disculpas al mandatario por las frases ofensivas y anunció que se identificaría al legislador que durante el debate le faltó al respeto. “Este Congreso no va a medir ningún contexto político, primero está la educación”, comentó.

Luego de las indagaciones se determinó la identidad del parlamentario infractor. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido el nombre se mantuvo en total reserva a nivel de la Mesa Directiva.

Fue después que la Comisión de Ética acordó iniciar un proceso de indagación sobre el tema que se le remitió al titular de ese grupo de trabajo la información requerida.

Fuentes legislativas de este diario indicaron que el tema ya fue puesto en conocimiento de los nueve integrantes de la Comisión de Ética y será debatido hoy a partir de las 4 de la tarde.

