Martín Vizcarra: "Hemos reconocido a Juan Guaidó, pero estamos en contra de intervención militar"

Posición fuerte. El jefe de Estado Martín Vizcarra aclaró este martes que el gobierno peruano reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, sin embargo mostró su rechazo a una intervención militar, intención que Estados Unidos ha dejado abierta.

"El accionar diplomático lo dejo en responsabilidad de los especialistas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La posición política está planteada y es el reconocimiento a Guaidó como presidente interino esperando que se encauce a la democracia", dijo Martín Vizcarra.

El presidente no dudó en reafirmar su apoyo a Juan Guaidó desde una conferencia de prensa en Cajamarca al término del Muni Ejecutivo.

"Nosotros creemos que desde el 10 de enero, el señor Nicolás Maduro ya no es legítimo como el presidente de Venezuela porque a partir de esa fecha se inicia un periodo de gobierno que se llegó con elecciones que no fueron reconocidas y no fueron limpias ni transparentes. La Asamblea reconoció a Guaidó como presidente interino, así que el gobierno del Perú como muchos otros lo ha reconocido", dijo Vizcarra.

En esa línea, agregó que los problemas de Venezuela deben resolverla los propios venezolanos. "Hemos reconocido a Guaidó, pero estamos en contra de cualquier intervención militar dentro de Venezuela", señaló.