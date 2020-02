Retrocede un paso. Luego de los cuestionamientos generados por el anuncio de retiro del personal policial a los parlamentarios del nuevo Congreso, el presidente Martín Vizcarra aseguró anoche que esa era solo “una propuesta”.

En entrevista con Jaime Chincha, en RPP, el jefe de Estado aseguró que la intención es reducir la seguridad de las altas autoridades del Estado, es decir, no habló de la eliminación.

“Más de un congresista electo ha manifestado que está dispuesto a reducir parte de su seguridad, sin poner en peligro su integridad. Hay espacio de optimización y a eso va la medida (reducir)”, expresó.

El último sábado, el titular del Interior, Carlos Morán, fue enfático al asegurar que se emitirá el decreto supremo para eliminar la seguridad policial a los nuevos legisladores.

“Van a tener seguridad personal integral el presidente, los representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del gobierno, presidente del Congreso, los vicepresidentes, pero los congresistas ya no van a tener seguridad (...) Esto es materia de un decreto supremo que será aprobado próximamente”, expresó Morán, quien afirmó en ese momento que antes que se instale el Legislativo se reorientaría esa dotación policial (400 agentes) para patrullaje.

Vizcarra indicó que esta reducción se aplicaría al propio presidente de la República, a los ministros y a otras autoridades. Más temprano, desde Lambayeque, manifestó que la propuesta del Ejecutivo tiene como finalidad mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional y que para eso se requiere de más efectivos policiales en las calles.

Incluso, reconoció que el retiro de seguridad del Estado para los parlamentarios es una potestad del Congreso (artículo 98 de la Constitución), por lo que indicó que tienen que conversar con los legisladores.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien un día antes había informado a Perú21 que estaba dispuesta a quedarse sin seguridad, salvo cuando viaje a zonas de alto riesgo, ayer declaró ante la prensa que hoy, en el Consejo de Ministros, Carlos Morán presentará su propuesta de decreto.

“No solo está en análisis (el retiro) de la seguridad de los congresistas, sino también de los ministros, del sistema de justicia, de todos aquellos que tienen ese resguardo”, añadió repitiendo las palabras del presidente Vizcarra.

INVEROSÍMIL

Tras escuchar las declaraciones del mandatario, analistas consultados por Perú21 señalaron que estos cambios de postura en el Ejecutivo demuestran que la medida anunciada inicialmente por Morán era populista y tenía como fin tapar la crisis en el gabinete.

Al respecto, el abogado y periodista Erick Sablich manifestó que las declaraciones de Vizcarra “parecen inverosímiles e incompletas”.

“Todos escuchamos las declaraciones del ministro Morán, quien no habló de una propuesta, sino de una decisión; que el presidente esté retrocediendo es legítimo, pero no me parece verosímil que ahora los ministros suelten propuestas públicamente para que se discutan a nivel de opinión pública en lugar de hacerlo en un Consejo de Ministros”, comentó.

Para Sablich, es “difícil creer” que Vizcarra no haya tenido conocimiento de que su ministro hablaría de una aparente decisión ya tomada.

“El presidente parece que retrocedió ante una propuesta cuestionable que parecía que buscaba llamar la atención y distraer la conversación que se había creado por la crisis ministerial de la semana pasada”, resaltó.

Por su parte, la analista política Alexandra Ames consideró que Carlos Morán, con sus declaraciones del último sábado, trató de poner en debate otros temas ante una crisis que se había desatado en el gabinete. “Morán dio declaraciones que podían caer en el populismo, también habló de la delincuencia cometida por venezolanos, pero parece que solo se quiere distraer”, dijo.

DATOS

- El presidente Martín Vizcarra no fue claro al referirse a la salida de la exministra de Educación Flor Pablo, pues dijo que si bien es cierto que realizó un buen trabajo, ahora se quiere fortalecer la calidad de la educación superior con Martín Benavides, exjefe de la Sunedu.

- El mandatario manifestó que este año se invertirá más de US$5,000 millones en proyectos mineros.