Martín Vizcarra sobre Fuerza Popular: “Nos han tratado de una manera dura”

Fastidiado e indignado. Así es como se siente el presidente de la República, Martín Vizcarra , quien fue ofendido con gruesos calificativos por algunos congresistas de Fuerza Popular en el chat 'La Botica'. El jefe de Estado cuestionó su forma de expresarse e hizo un llamado al respeto.

“Nos han tratado de una manera dura cuando hemos discrepado [con ellos] diciendo que estas reformas se vayan [al carajo], que yo por haber propuesto estas reformas [de la bicameralidad y no reelección parlamentaria] y recién me entero de los adjetivo, de traidor, mentiroso y malnacido”, dijo Vizcarra en medio de una conferencia de prensa.

Martín Vizcarra estuvo presente hoy en la reunión denominada 'Encuentro de Grandes Ciudades y Gobernantes Virtualmente Electos', donde se juntó por primera vez con nueve gobernadores regionales y 58 alcaldes electos.

El mandatario le reclamó al partido naranja liderado por Keiko Fujimori que no lo han tratado con el mismo respeto que él otorga a los políticos que discrepan con su línea de gobierno.

“Ustedes pueden ver todas mis intervenciones. ¿Alguna vez me he excedido para opinar respecto a alguien que no opina igual que yo, que discrepa? Siempre hemos tratado con el mismo respeto a todos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo [en Fuerza Popular]”, refirió.

FUERTES OFENSAS



En los chats 'La Botica' se ve cómo parlamentarios de Fuerza Popular insultan al presidente llamándolo “malnacido”, “traidor” y "conchán".

Hoy se reveló otra conversación del 28 de setiembre , en que el congresista Héctor Becerril consulta en el chat cuál será la línea de su bancada respecto a la bicameralidad y no reelección de la reforma política.

“Hoy a las 4:30 [de la tarde] Constitución, quiero saber cuál será la línea, yo creo que sería importante de una vez terminar con la bicameralidad y la no reelección y a otra cosa. Y que el gobierno se vaya al carajo con su referéndum”, escribió el congresista.