Luego de haber plantado dos veces a la Comisión de Fiscalización, el cuñado del presidente Martín Vizcarra, Fredy Herrera, por fin respondió ante el Congreso. Bajo la asesoría de su abogado, Herrera negó que haya cometido alguna irregularidad en sus contratos con el Ministerio de Agricultura de 2015 a 2019, que le generaron ganancias de S/503 mil.

Según Herrera, dichos contratos no se rigen por la Ley de Contrataciones con el Estado dado que se trataba de labores de conciliador para obtener la buena pro de proyectos en Moquegua.

Al ser consultado por qué continuó contratando con el Estado sabiendo que el hermano de su esposa juró como vicepresidente el 28 de julio de 2016 y asumió la presidencia de la República el 23 de marzo de 2018, Herrera dijo que fue asesorado por abogados, quienes le indicaron que no existía ningún impedimento.

“Un staff de abogados manifestaron que, por ser un contrato personalísimo y continuo en el tiempo desde 2015, era viable la realización de las consultorías”, explicó.

En un punto de la sesión, la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) insistió sobre los contratos y le preguntó a Herrera si conoce qué es nepotismo, a lo que el cuñado de Vizcarra repitió que el tema “lo he consultado con mi staff, no aplica para este caso. Me amparo en la Ley de Contrataciones con el Estado”.

En otro momento, Herrera dijo que nunca mencionó al presidente estos contratos pues “fuera de casa no compartimos temas de aspectos laborales. Las cosas en casa quedan en casa”.

DATOS:

- Herrera rechazó responder sobre dos contratos en 2011 entre su empresa Equipos y Obras con el Gobierno Regional de Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador.

- Su abogado, Emerson Gómez Oré, explicó que no fue citado a Fiscalización para responder sobre este tema.

VIDEO RECOMENDADO:

