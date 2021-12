Tras asegurar que solo ha recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19, el expresidente Martín Vizcarra exigió al ministro de Salud, Hernando Cevallos, que se le aplique la segunda de refuerzo.

En un video transmitido en su cuenta de Facebook, señaló que recibió la primera dosis de la vacuna contra la pandemia el pasado 27 de junio, luego que la web “Pongo el hombro” le indicara tal fecha.

Posteriormente, refirió que la enfermera que lo inmunizó le dijo que volviera en tres semanas para recibir la dosis de refuerzo, pero cuando lo hizo corroboró que había sido retirado del padrón de vacunados.

En ese sentido, Vizcarra Cornejo cuestionó que Cevallos haya indicado que tiene hasta cuatro vacunaciones cuando la propia página del Minsa indica que solo tiene una dosis recibida.

“En mi estatus de vacunación dice que el 27 de junio he recibido la primera dosis. No hay segunda dosis, no hay tercera, no hay cuarta dosis señor ministro Cevallos, no sé de dónde ha sacado esa información”, sostuvo.

El exmandatario también reiteró que recibió una dosis experimental de la vacuna de Sinopharm junto a otros 12 mil voluntarios del ensayo clínico en octubre del año pasado, con lo cual no puede considerarse para el padrón.

“Yo actualmente no puedo ir a ningún ambiente cerrado porque mi carné dice que tengo solo una sola dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar en la segunda dosis. Una vacuna se compone de dos dosis. No puedo ir al banco a hacer el trámite, no puedo ir a una farmacia a comprar mis medicamentos, si me enfermara no podría ir a ningún hospital, no podría ir a comprar alimentos a un lugar de expendio, si quisiera ir a comprar incluso un pequeño presente por navidad a un centro comercial, no puedo entrar”, subrayó.

Por ello, Martín Vizcarra afirmó que se está “atentando” contra su derecho a la salud y que eso representa no solo un peligro para él, sino para su familia, pues al no tener las dos dosis es más propenso a contagiarse y contagiar.

“Yo le pido, con el respeto que se merece, ministro Cevallos, que averigüe esta información en su propio ministerio y que diga la verdad, que no mienta, que no falsee la realidad”, sentenció.

