Martín Vizcarra habló durante unos 50 minutos aproximadamente ante el pleno del Congreso para ejercer su defensa por la segunda moción de vacancia que se presentó en su contra.

“Conmueve saber que existe un grupo de congresistas permanentemente preocupado por este servidor y por su pasada gestión como presidente regional. A ellos les digo que no se preocupen por mí. Aquí estoy, dispuesto a esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente se me imputan”, dijo al inicio de su presentación a las 10:37 a.m

Martín Vizcarra, a lo largo de sus discurso, aseguró que está dispuesto a responder ante las instancias correspondientes por las investigaciones que lo implican por presuntos cobros ilícitos a empresas del ‘Club de la construcción’, pero que una moción de vacancia no puede sacarlo del cargo basándose en testimonios que, según indicó, no han sido probados en la fiscalía.

“Cabría hacerse la pregunta sobre si es válido o no tramitar un procedimiento de vacancia sobre la base de los hechos que no han sido probados o que no se tengan certeza que hayan ocurrido. Soy un demócrata y este es un Parlamento democrático y, a pesar de que he sido claro al decir que estas denuncias parte de posiciones netamente políticas, toda decisión debe ir de la mano de las normas y la Constitución. No pueden hacerse al margen de ella”, indicó el mandatario.

Luego de su participación, en la cual varios congresistas reclamaron por haber mencionado que hay 68 legisladores que tienen investigaciones en su contra en el Ministerio Público, Martín Vizcarra se retiró del pleno sin que su abogado, Fernando Ugaz, hiciera uso de la palabra.

Aquí el discurso completo de Martín Vizcarra por la segunda moción de vacancia

