La salud, la seguridad ciudadana y la educación serán para el presidente de la República, Martín Vizcarra , los pilares de su gestión, según sostuvo ayer durante su primer mensaje a la Nación. Expertos reconocieron su gran contribución con la educación cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua y opinaron respecto a las acciones inmediatas que se deben tomar en este sector.

Hugo Díaz, ex presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), calificó como oportuno que “alguien con destacados logros dentro del rubro educativo asuma esta responsabilidad”.

“Para el Perú, es una suerte que el actual presidente sea una persona que tuvo una gestión exitosa en el sector educación en Moquegua”, indicó a Perú21.

Respecto a lo que se viene, opinó que durante el cambio de gabinete se deberá convocar a un ministro que pueda conducir con éxito las reformas educativas.

“A fines del año pasado se aumentó el sueldo a los maestros limitando el presupuesto. Casi todos los fondos van al pago de remuneraciones. El nuevo ministro deberá ser capaz de dirigir reformas sustantivas”, enfatizó.

Consideró que “el nuevo ministro tendrá que establecer muy buenas relaciones con el magisterio para evitar que situaciones como las huelgas paralicen el proceso de desarrollo en el sector”.

De otro lado, Hugo Ñopo, economista e investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), señaló que existen razones objetivas para creer en la visión de Vizcarra sobre la educación debido a los objetivos alcanzados durante su gobierno regional.

“Las personas son el factor clave del sistema educativo. Se debe invertir en los docentes. Es necesario aumentarles el salario e implementar altos estándares de exigencia”, aseguró Ñopo a Perú21 tras resaltar que el desempeño de los maestros dependerá de los requerimientos que imponga el Estado.

SEGURIDAD CIUDADANA

En tanto, respecto a la seguridad ciudadana, el ex ministro del Interior Miguel Hidalgo manifestó “que el Gobierno todavía no llega a encontrar la fórmula para poder brindar la seguridad que los ciudadanos necesitan. La ciudadanía se está volviendo insensible ante los asaltos y muertes. No es un problema policial, es un problema social que se tiene que solucionar desde una política pública integral”.

“Hay que trabajar mucho en la prevención. Yo creo que las Fuerzas Armadas pueden ayudar patrullando las calles y las carreteras del país”, dijo.

LIDERÓ EDUCACIÓN EN MOQUEGUA

Entre 2011 y 2014, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se desempeñó como gobernador regional de Moquegua. En ese periodo, logró que los colegios de esa región se ubicaran en el primer lugar en la Evaluación Censal Escolar (ECE) que realizó el Ministerio de Educación. Este nivel lo mantuvo durante tres años consecutivos.

Entre las acciones que se adoptaron, por ejemplo, estuvo el proyecto TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), mediante el cual alumnos de 1,600 aulas de 292 colegios tuvieron acceso a la tecnología.

En 2016, de un total de 2,867 profesores de la citada región, el 75% recibió una laptop para trabajar con los estudiantes. Unos 600 docentes siguieron una maestría en la Universidad Católica Santa María (UCSM).

La inversión en tecnología y capacitación de maestros logró que las tasas de desaprobación y atraso en educación sean inferiores.