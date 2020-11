Martín Vizcarra fue recibido este lunes en su domicilio ubicado en San Isidro en medio de los aplausos de sus vecinos, tras la aprobación de la vacancia presidencial de parte del Congreso de la República.

El presidente vivía en Palacio de Gobierno, por lo que llegó hasta su vivienda acompañado de varios vehículos con sus pertenencias.

En los exteriores, decenas de vecinos aplaudieron al mandatario y lo saludaron a su ingreso al recinto. Incluso, una de sus vecinas lo instó a mantenerse en el cargo ya que “el pueblo lo necesita”.

“El pueblo lo necesita a Vizcarra, mira cómo está el Congreso. No seas sordo ni mudo, te necesitamos con urgencia, te habla uno del pueblo civilizado, que entiende lo que es política”, dijo la señora a ATV.

Vecinos de Martín Vizcarra lo recibieron en medio de aplausos. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Previamente, acompañado de todos los miembros de su gabinete, Martín Vizcarra anunció que hoy dejaría Palacio de Gobierno y no tomaría ninguna acción legal contra el Congreso de la República, que con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, aprobó la moción de vacancia en su contra.

“Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión, directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal, no quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”, afirmó.

Martín Vizcarra se dirige a su domicilio tras abandonar Palacio de Gobierno. (Video: América TV)