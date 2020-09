Las evidencias apuntan al mandatario Martín Vizcarra como el principal benefactor del compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. No solo con los nueve contratos direccionados en el Ministerio de Cultura por S/175,400, sino también con la asistencia de abogados cuando el escándalo por estos favorecimientos estalló.

Primero, fue la fiscal provincial Janny Sánchez, quien señaló que, en 2018, el presidente de la República ordenó a su entonces secretaria Mirian Morales realizar las gestiones con la titular de Cultura, Patricia Balbuena, para que se concrete la contratación de Cisneros.

Pero ahora es una fiscal suprema quien comprende a Vizcarra en la cúspide de una pirámide de influencias. Bersabeth Revilla advierte que, ya con la investigación penal en curso, hubo otro tipo de maniobras, aún más turbias, como el contacto a un “fiscal corrupto” para intentar archivar el caso.

Los audios grabados por la exasistente presidencial Karem Roca, en los que se escucha al jefe de Estado instruir a sus asesores negar las visitas de Cisneros a Palacio, son parte de las explosivas y reveladoras pruebas.

¿Quién paga el abogado?

Con el segundo audio que difundió el Congreso, el pasado 10 de setiembre, se constata que Vizcarra contrataba a los abogados que asistirían a Roca cuando le tocara declarar ante la fiscal Sánchez. Era la manera de seguir controlando una misma versión ante el Ministerio Público. Y esto fue advertido por la fiscal Revilla.

“Yo le doy mi palabra de que me voy hoy día. ¿Y quién me va a ayudar económicamente con el abogado?”, exclamó Roca. “¿Y quién te está ayudando ahora?”, respondió el jefe de Estado. “Usted y Óscar”, expresó la entonces asistente. “Por eso, ¿qué diferencia hay? No entiendo”, añadía fastidiado Vizcarra.

Óscar Vásquez es el asesor de comunicaciones del presidente, a quien se le escucha en un audio contestar a una llamada telefónica de Richard Cisneros cuando este le pregunta por “el jefe”.

Disposición de la fiscal suprema Bersabeth Revilla.

En otra grabación, Roca le cuenta a Cisneros que Vásquez había contactado con un abogado del “estudio Jo” para coordinar con el fiscal superior Marco Villalta y este contactara “al fiscal corrupto” que vería el caso. Según la exfuncionaria, Vásquez se encargaría con ese abogado de “voltear todo” el proceso que ya tenía complicado a Vizcarra.

El abogado Daniel Jo Villalobos reconoció en Cuarto poder que estaba prevista su asesoría a Karem Roca, pero esta no se concretó por una decisión “familiar” de la investigada.

Si bien Revilla abre la investigación al estar implicado el fiscal superior Villalta, traza una hipótesis que tiene al mandatario como el hombre que mueve los hilos para tapar la investigación.

“Óscar Vásquez, por encargo de Martín Vizcarra Cornejo, contrató a Daniel Jo para que su estudio jurídico brinde asesoría a Richard Cisneros y Karem Roca”, señala la disposición a la que accedió Perú21.

El objetivo, según la indagación, era archivar el proceso y evitar que Roca pasara de testigo a investigada.

Disposición de la fiscal provincial Janny Sánchez.

Tanto la fiscal Sánchez como Revilla elevaron sus respectivos informes a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos. Debido a su investidura, solo la fiscal de la Nación podría investigar al gobernante.

La penalista Romy Chang explicó a Perú21 que se puede abrir investigación a Vizcarra durante su mandato, pero la denuncia tendría que venir después, cuando culmine el gobierno. Todo está en manos de Ávalos.

Tenga en cuenta

-Perú21 buscó comunicarse con Óscar Vásquez, quien ya es investigado, pero no contestó llamadas ni mensajes.

-Richard Cisneros, en diálogo con este diario, negó que Vásquez le haya buscado la asistencia de un abogado. Respecto a la llamada que protagoniza con el asesor, y que se escucha en un audio, sostuvo que “fue editada y manipulada a conveniencia”.

