El congresista Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) ironizó sobre las acusaciones de corrupción en que se han visto envueltos los últimos seis presidentes de la República (1990-2020).

En Canal N, se refirió a las denuncias que pesan en contra de Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y ahora Martín Vizcarra (2018).

“Lo que mantiene en vilo al país son los actos de corrupción en el país que cada día escandalizan más. Llegar a Palacio se ha convertido en un trampolín a la cana porque los últimos seis presidentes que han salido se han ido a la cana”, expresó.

Respecto a la segunda moción de vacancia, el popular ‘Chaparrón’ dijo que la apoyará “con las dos manos” y que si bien desconoce si tendrá éxito o no, “es la respuesta adecuada ante una situación completa planteada y después cada uno asume si responsabilidad”.

Finalmente, Fernández Chacón aseguró que personalmente no se deja influenciar por el líder etnocacerista Antauro Humala y que esperará los resultados de la nueva moción presentada por Unión por el Perú (UPP).

“Antauro Humala no me lleva de la nariz a ningún lado. He tomado la decisión de ser coherente en la lucha contra la corrupción y si en este caso es un presidente, hago lo que dice la Constitución. Si esto tiene eco, formidable, pero cada uno asumirá su decisión”, sentenció.

