Durante su Mensaje a la Nación de esta mañana el presidente Martín Vizcarra anunció que se replicará el mecanismo de ejecución de obras de gobierno a gobierno para la construcción de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima así como de la carretera Central.

“Anuncio que la Línea 3 y la Línea 4 del Metro de Lima —que van a mejorar significativamente el transporte urbano de la capital— serán a través de la modalidad de gobierno a gobierno con una inversión de más de S/30 mil millones”, prometió el presidente.

Para ejecutar los Panamericanos, así como la Reconstrucción del Norte, se ha elegido la modalidad de una PMO (Project Management Office), que delega a un tercero (otro gobierno, usualmente) la gestión de la obra, para acelerar su ejecución. El Ejecutivo ha seleccionado diversos proyectos que están listos para su ejecución y que también se llevarán a cabo mediante la modalidad en cuestión.

Frente a este anuncio, el reconocido economista Elmer Cuba señaló que es “terrible” haber llegado al extremo de “pedirle a un gobierno extranjero” que ejecute una obra pública en nuestro país.

“Es un reconocimiento al fracaso del Estado Peruano en hacer obras públicas. Es terrible que hayamos llegado a ese punto de pedirle a un gobierno extranjero a hacer inversión pública, eso no ocurre normalmente en los países. Lo lógico es que cada país maneje de forma autónoma su obra pública. Esto implica una crisis del Estado que ya está llegando al límite. La próxima vez vamos a pedirle a un gobierno extranjero que nos ayude con la Educación, con la Salud, con la Justicia o la Seguridad Ciudadana”, cuestionó Cuba durante una entrevista en Canal N.

A pesar de que puede servir, en el corto plazo, como un elemento “reactivador de la economía”, Cuba precisó que no deja de ser insólito. “Es insólito que no podamos tener un Ministerio de Obras públicas que se encargue de los hospitales, carreteras, colegios etc. En el corto plazo es lo único a la mano y puede ser reactivador si es que se hace rápido y bien. Es darle la gerencia a un gobierno extranjero para que construya, una vez que acabe la obra es entregada al Gobierno para su administración, mantenimiento”, agregó.





