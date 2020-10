El presidente Martín Vizcarra aseguró este sábado que, respetando la independencia de poderes, insistirá ante la Fiscalía de la Nación para “en el tiempo más breve” brindar su testimonio en la investigación que realiza por las contrataciones al cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura.

“El jueves mandé un oficio a la fiscal de la Nación (...) el viernes me responde que hay una investigación preliminar, pero que va a empezar recién el 28 de julio del 2021. Me parece que ¿para qué esperar tanto tiempo? Yo insistiré, respetando la independencia de poderes, con la fiscal de la Nación para que en el tiempo más breve que crea conveniente, ir y dar todas las explicaciones que demuestren con absoluta claridad que no hay ningún delito, ninguna irregularidad en este procedimiento”, afirmó.

El mandatario descartó cualquier tipo de obstrucción de parte del Poder Ejecutivo en la indagación que se realiza y resaltó la disposición a entregar información como parte de este proceso, todas las veces que el Ministerio Público lo ha requerido.

“Se manifiestan dos cosas [en la fiscalía], que hay obstrucción de parte nuestra, pero ¿qué obstrucción? Han ido los fiscales a Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades para diligencias de recabar información. En el acto hemos abierto todas las puertas para que puedan ingresar a todas las oficinas que requieran en Palacio, darles toda la información. Esa información está ya en poder de la fiscalía. Adicionalmente a las nueve oportunidades, han pedido una complementaria en el término que establece la ley. Hemos dado la información, es decir, en Palacio ha habido 13 oportunidades pidiendo información, las 13 hemos cumplido, no hay pendientes y si quieren ir 13, 15 o 20 veces más, están abiertas", aseveró.

"¿Qué obstrucción? Entonces, descarto, pero por eso les pido, para aclarar, porque se basa en algunas afirmaciones recogidas en algún audio que no se ajusta a la verdad y por eso hay que contrastar y hay que aclarar. Yo lo he dicho siempre, yo no me corro, aquí estoy y no espero a 28 de julio del próximo año, yo quiero ir ahora para aclarar porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley”, agregó Vizcarra.

En esa línea, el presidente reiteró que insistirá en brindar su testimonio ante la Fiscalía y que “pronto” se concluirá en que este tema no es “más que una pretendida cortina de humo” para evadir verdaderos actos de corrupción.

“Seguiremos insistiendo y tengan la seguridad de que pronto se va a descubrir, se va a concluir de manera objetiva que esto no ha sido más que una pretendida cortina de humo para que no se hable de esos temas de corrupción tan importantes que son los que estamos combatiendo desde un inicio y vamos a seguir combatiendo hasta el último día de gestión”, dijo.

Además, se refirió al testimonio de posibles colaboradores eficaces en la investigación y dijo que no tiene dudas de que en la contrastación de información se aclararán las cosas.

“Hay que aclararlo [lo que dicen los aspirantes a colaboradores], que digan quién, cuándo, cómo. Es fácil decir cualquier declaración, pero [hay que] contrastarla. En dónde, en qué momento, en qué circunstancia y ahí se van a aclarar las circunstancias, no tengo absoluta duda”, manifestó el jefe de Estado.

Cuestiona falta de atención a Odebrecht

En otro momento, el mandatario cuestionó que toda la atención se centre en la contratación de una persona en una entidad del Estado, en lugar de revisar otros temas que también consideró importantes, como Odebrecht.

“Yo digo otra cosa, es que es bastante raro. Desde el primer día de gobierno, ¿cuál ha sido la principal bandera que nosotros hemos agitado con la población? La lucha contra la corrupción y esa es la principal bandera que vamos a agitar hasta el último día (...) pero qué raro, por ejemplo, Odebrecht ya había aceptado que había dado coimas en cuatro obras; (...) esta semana, Odebrecht ha aceptado que también ha dado coimas en siete obras más”, enfatizó.

“Que ha dado plata en todos los arbitrajes para que puedan dar sentencia a favor de ellos y ¿de cuánto estamos hablando? De millones y millones en obras que están en cuestionamiento. ¿Alguien habla de eso? ¿alguien hace un reporte, una investigación de estas siete obras más que, por el momento Odebrecht dice que ha dado coimas? A las 4 iniciales hay siete más, no, pero el tema más importante es la contratación de una persona por el Ministerio de Cultura. ¿Se dan cuenta de la desproporción?”, acotó el jefe de Estado.

