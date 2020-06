El presidente Martín Vizcarra aclaró su relación con Richard Swing y descartó conocer al artista antes del 2016, año de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

El mandatario desacreditó una supuesta foto antigua de su juventud donde está junto con Richard Swing. De acuerdo a Vizcarra, se trata de otra persona.

“Lo dije antes, lo conocí en el año 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato PPK. Ahí lo conocí. Se ha tratado incluso de manera burda querer demostrar que mi relación es mucho más antigua. Nosotros apoyamos las investigaciones, siempre lo hemos hecho. Esta no será la excepción", dijo.

El mandatario aseguró que va a "dar todo el apoyo para que la investigación aclare el fondo del problema... Tratar un acto de este tipo para mentir y generar un nivel de desconfianza con información falsa. Me refiero a que, en los últimos días, he recibido cantidad de correos y mensajes de WhatsApp con una foto de hace mucho tiempo cuando era joven. Es de hace 35 o 40 años, donde estoy en Moquegua mi tierra con un grupo de amigos, compañeros de promoción y familiares. La leyenda es: miren está al costado de Richard Swing'. Se trata de una persona completamente diferente”.

El Jefe de Estado negó haber recomendado a Swing para que ocupe algún cargo público.

“Es burdo y falso, pero alguien creerá. Hay gente que tiene ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival. Con más de dos años de Gobierno, hemos tomado una serie de decisiones siempre pensando en la población sabiendo que atacábamos problemas estructurales y que estábamos incomodando a algunos grupos”, sostuvo.

Además, dijo que sabía que se ganaría gratuitamente el rechazo de esos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para tratar de ganar desconfianza. "En esa foto no está el señor Cisneros. A él lo conozco de la campaña. ¿Qué relación tengo con él? Ninguna. No lo he recomendado a él ni a nadie a algún cargo púbico. Eso pueden dar fe ministros, viceministros y funcionarios del Estado. Participar de una campaña electoral no te da derecho a tener un cargo público”, concluyó.

