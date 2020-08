El Congreso nos ha regalado una crisis más. Al problema sanitario y económico por la pandemia del COVID-19 se suma ahora la incertidumbre política.

La noche del lunes 3, en Palacio de Gobierno había tranquilidad. El presidente Martín Vizcarra estaba confiado en que su nuevo premier Pedro Cateriano obtendría la confianza del Poder Legislativo. Si bien escuchaba a los parlamentarios cuestionar en el Pleno virtual la presentación del gabinete, creyó, según fuentes de Perú21, que al final se inclinarían por no agudizar más la crisis que vive el país. Pero los legisladores lo madrugaron, les dieron la espalda a él y al país.

Cateriano y sus ministros volvieron a Palacio, la mañana de ayer, con la incertidumbre del ¿ahora qué pasa? La primera reacción fue trabajar la respuesta al Congreso en un mensaje al país que se dio a conocer sobre las 2 de la tarde.

La confianza del mandatario, como él mismo lo señaló en su mensaje a la nación de ayer, se sostenía en conversaciones previas que mantuvo Cateriano con las bancadas. Según Vizcarra, existía “disposición” para apoyar al gobierno. Pero, finalmente, solo Fuerza Popular (FP), Somos Perú y el Partido Morado apoyaron al gabinete. Tres agrupaciones de nueve.

“Lastimosamente, dicha disposición solo quedó en palabras, ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario”, manifestó.

En su mensaje remarcó que aceptaba la decisión del Legislativo. Pero ahora debe preocuparse en buscar a otro presidente del Consejo de Ministros y eso, en cualquier escenario, genera fastidio e incomodidad.

Defiende la reforma

En el Ejecutivo tenían claro que desde el Parlamento irían por la cabeza del ministro de Educación, Martín Benavides. Aunque creyeron que eso sucedería después de recibir el voto de confianza.

Otras fuentes consultadas señalaron que Benavides se preparaba para la interpelación a la que se debía someter por el licenciamiento de universidades.

Incluso proyectaba su censura y posterior salida del gabinete, pues Podemos, Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), FP, Acción Popular y el Frepap insistieron con llevarlo al hemiciclo.

Detrás de estos bloques hay dueños de universidades con intereses claros, como José Luna (Podemos) y César Acuña (APP). Por ejemplo, Telesup, la universidad de Luna, no logró el licenciamiento de la Sunedu y deberá ser cerrada. Siendo estas bancadas mayoría, el futuro del ministro, a quien ven como culpable de sus desdichas comerciales, parece definido.

Cateriano también había sido advertido del tema. Por eso Vizcarra tiene claro que el rechazo de la confianza se debe a esta oposición.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado; los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria, porque los jóvenes son presente y futuro de este país, y se merecen contar con una educación de calidad; la reforma universitaria no se negocia”, expresó el presidente.

La permanencia de Benavides en el gabinete es clave. Algunos asesores de Vizcarra creen que cambiarlo sería ceder al chantaje del Congreso, aunque unas voces le han dicho que mantenerlo ocasionaría exponerlo a un constante maltrato en el Legislativo.

Después de su pronunciamiento, el mandatario convocó uno a uno a sus ministros a Palacio. Los rostros eran de preocupación. Al joven titular de Trabajo, Martín Ruggiero, se le vio llegar con la cabeza gacha y con resignación.

Este diario conoció que Pilar Mazzetti, la actual ministra de Salud, era opción para suceder a Pedro Cateriano en el cargo. No obstante, declinó a la propuesta. Otro nombre que sonó fuerte fue el de Mesías Guevara, actual gobernador de Cajamarca, pero a este diario confirmó que solo eran rumores.

La otra opción que se baraja es la exjefa de gabinete Ana Jara. Aún hay incertidumbre en Palacio. Hasta el cierre de la edición, no había un nombre definido.

Tenga en cuenta

-El presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, invocó al Ejecutivo y al Congreso a “dejar atrás diferencias”. “Ante la crisis política, es necesario un sentido de responsabilidad, unión y solidaridad”, expresó.

-Vizcarra resaltó que es la primera vez en 20 años que un Parlamento rechaza “y en medio de una pandemia” el voto de confianza a un gabinete recién conformado.