Una nueva moción de vacancia presidencial ha sido presentada en el Congreso y desde el fujimorismo ya han pedido que el vicepresidente Martín Vizcarra sea quien asuma las riendas del país en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski .

Ya lo dijo Keiko Fujimori, lideresa naranja, que la semana pasada comentó que "el señor Vizcarra le debe su lealtad al Perú le guste o no le guste al señor Kuczynski", en relación a unas palabras de PPK.

Es decir, desde el fujimorismo ven con buenos ojos que el primer vicepresidente asuma el gobierno del país y vienen ejerciendo presión para que ocurra ello. Sin embargo, hace unos meses la visión que tenían sobre él era completamente distinta.

En mayo del año pasado, Rosa Bartra, legisladora de Fuerza Popular, pidió la renuncia de Vizcarra a la primera vicepresidencia. Lo hizo en medio del paso al costado que había hecho el ex gobernador de Moquegua al Ministerio de Transportes por los cuestionamientos en torno a la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero del Cusco.

“Si hay dudas que han significado su renuncia [al Ministerio de Transportes], entonces seamos coherentes […]. El ex ministro también es vicepresidente, y, manteniendo la coherencia, deberíamos seguir la misma línea. Debería renunciar también”, expresó.

Pero no fue la única. Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, dio el mismo veredicto.

"Una persona que no puede manejar un ministerio y que está involucrada en este tipo de irregularidades en megaobras no puede estar a cargo de un país. No basta con una renuncia al Minsterio de Transportes, el presidente le debería exigir su renuncia a la vicepresidencia.", criticó.