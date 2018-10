Martín Vizcarra convocó a referéndum con objeción a la bicameralidad

El presidente Martín Vizcarra convocó ayer el referéndum para el domingo 9 de diciembre. En dicha consulta popular se sabrá, a través de cuatro preguntas, si la población está o no de acuerdo con las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo.

Los temas del mismo, como ya es conocido, son la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , la no reelección de congresistas, la fiscalización al financiamiento privado de los partidos políticos y el retorno del sistema bicameral.

Sobre este último punto, el jefe de Estado fue muy claro durante su exposición: la posición del gobierno será no apoyarla porque, aseguró, el Legislativo desnaturalizó la iniciativa del Ejecutivo. “Decimos ‘no’ tal y como fue propuesta por el Congreso”, aseveró.

Explicó que hay dos conceptos con los que no está de acuerdo. El primero es que no se haya establecido una cuota de género para aumentar la participación de mujeres en el Parlamento, y las modificaciones al mecanismo de cuestión de confianza que, aseguró, quitan peso político al Ejecutivo al limitar las veces en que se puede efectuar la medida.

Por la noche, en RPP, el mandatario hizo hincapié en que sí está de acuerdo con la bicameralidad, pero no con que se haya cambiado el espíritu de su propuesta.

“Lograr el referéndum es un gran mérito de todos, del Ejecutivo y el Congreso. (...) Que la población se exprese y que haga su propio análisis. (...) Voy a dejar libre a la ciudadanía”, comentó.

ANALIZAN

El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola comentó que la posición del gobierno sobre la bicameralidad es válida e importante porque, opinó, el Legislativo ha tratado de modificar la cuestión de confianza para impedir que “el Perú pueda regresar a un sistema bicameral que tanta falta le hace”.

En la misma línea, Walter Albán, ex miembro de la Comisión Wagner, grupo que participó en la elaboración de las reformas planteadas por el Ejecutivo, dijo a Perú21 que no ve ninguna contradicción, ya que el objetivo era lograr el referéndum y “que la iniciativa no quede desairada”.

En virtud de ello, explicó que si el premier César Villanueva y el ministro Vicente Zeballos (Justicia) votaron a favor de la bicameralidad para salvar este mecanismo, “ahora es totalmente legítimo que el presidente pueda marcar distancia”.

Asimismo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga declaró a este medio que “es válido” que el jefe de Estado “haga campaña” para que la ciudadanía no vote a favor de la bicameralidad.

“¿Debería tener una posición neutra? No. Desde el momento en que planteó las reformas no tiene una posición neutral, porque fueron sus iniciativas”, reseñó.

Otro punto de vista tuvo el ex senador Enrique Bernales, quien indicó a este medio que está de más retroceder “al debate de si está bien o no la modificación en la cuestión de confianza” y agregó que no se debe criticar la labor del Congreso.

DESDE EL CONGRESO

Curiosamente, una de las primeras críticas a Vizcarra llegó desde la bancada de gobierno. El oficialista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) dijo que no compartía las observaciones del presidente. “No me queda claro el cambio de actitud en esta coyuntura”, indicó.

Por otro lado, Marisa Glave (Nuevo Perú) respaldó al jefe de Estado porque “no se puede eliminar la paridad y el contrapeso político”.

Los apristas Jorge del Castillo y Javier Velásquez manifestaron que tanto el premier Villanueva como el ministro Zeballos, quienes votaron a favor de la bicameralidad, están desacreditados y deberían renunciar o ser interpelados.

SABÍA QUE

* Por la noche, el presidente Martín Vizcarra precisó que hay una tercera objeción a la bicameralidad: la eliminación del párrafo de declaración de intereses, que modificaba el artículo 92 de la Constitución.

* En una entrevista con Perú21, hace una semana, el mandatario adelantó que no estaba de acuerdo con que de “contrabando” se modifique la cuestión de confianza.

* “Si el Congreso quiere cambiar la Constitución para eso, que lo haga, pero en un proceso propio”, dijo.