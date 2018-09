Martín Vizcarra advierte que Congreso aún no tramita proyectos de reforma judicial

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló hoy que el Congreso no ha tramitado con la urgencia necesaria los cuatro proyectos de reforma constitucional que, personalmente, presentó a inicios de agosto para que sean sometidos a un referéndum antes de fin de año.

"En el oficio que yo puse y envié al Congreso, el que dejé personalmente, dije que, por favor, traten estos cuatro proyectos de reforma constitucional con carácter de urgencia. Ha pasado más de un mes y todavía no hay siquiera un dictamen en una comisión", cuestionó Martín Vizcarra.

"No hay sentido de urgencia. En estos temas (las reformas), ¿cuánto más vamos a esperar?", añadió el mandatario en un discurso en Cajamarca.

El mandatario también criticó a los legisladores que calificaron las propuestas del Gobierno como un "mamarracho" o "borradores".

"En vez de darle el tratamiento correspondiente, escuchamos opiniones respecto a que las reformas puede que no sean necesarias, que hay otras cosas más importantes, que hay que dejarlo todo para el próximo año [...] En vez de dar aportes constructivos y dar la celeridad del caso, vemos dilación y postergación ante un problema que es sumamente importante", comentó.

Vizcarra reiteró su confianza en que, en los próximos días, el Congreso ponga en el debate del pleno los proyectos de ley que plantean una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la reelección de congresistas, la bicameralidad y la fiscalización de los aportes a las campañas políticas.

"Seguiremos trabajando sin descuidar las necesidades porque aquí no venimos solamente para plantear la reforma política y la reforma judicial, venimos a entregar obras de desarrollo para entregar centros de salud y carreteras", manifestó.

Aseguró que él es conciliador y dialogante y que está abierto a que se lleven a cabo procesos de concertación para sacar adelante las reformas.

"A mí se me caracteriza y recuerda porque yo siempre he dialogado, siempre busco la concertación, sumar esfuerzos y lo sigo haciendo [...] Con todos voy a concertar. Con lo único que no puedo concertar es con la corrupción. Con la corrupción no converso, no dialogo, no concerto. Yo la combato", aseguró.

Estas declaraciones las dio un día después que se difundiera una entrevista en la cual señaló que la cuestión de confianza es una herramienta constitucional que está abierta en caso el Congreso dilate el debate para ejecutar el referéndum sobre las reformas judicial y política antes del fin de año.