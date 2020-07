La Comisión de Ética Parlamentaria suspendió la sesión programada para esta tarde en la que se tenía previsto, entre otros temas, dar cuenta del informe enviado por la Mesa Directiva del Congreso, que identifica al congresista de Alianza para el Progreso (APP), Jhosept Pérez Mimbela como el presunto autor de los insultos al presidente de la República, Martín Vizcarra, en la sesión plenaria del 5 de Julio pasado.

La sesión de trabajo del grupo, que preside el parlamentario de Somos Perú, César Gonzales, fue programada, días atrás, para esta tarde. El jueves último, sin embargo, la Mesa Directiva acordó convocar a una sesión del Pleno para hoy a partir de las 3.

El Oficial Mayor del Congreso, Javier Angeles Illmann, remitió hoy una circular a los presidentes de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales, recordando que “de acuerdo al artículo 51º del Reglamento Interno del Congreso, no pueden coincidir las sesiones de las comisiones con las del Pleno o la Comisión Permanente, salvo que éstos los autoricen por ser de interés para el desarrollo y conclusión de los asuntos pendientes de decisión contemplados en la agenda”.

El oficio, además, exhorta a los titulares de comisión a “adoptar las providencias que estimen convenientes con la finalidad de dar cumplimiento a la norma reprogramando las sesiones que se hubieran proyectado en los días de sesión del Pleno del Congreso”.

Por estas consideraciones, el presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales, reprogramó la sesión para mañana sábado a partir de las 10 de la mañana.

Según un informe elaborado por el Área de Grabaciones del Poder Legislativo, una revisión del video permite establecer que “durante la intervención del congresista Chehade Moya se activa el micrófono que corresponde a las iniciales y al nombre del congresista Pérez Mimbela”.

“Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad ya se c*** ese c******dre”, fue lo que se oyó en esa ocasión.

Perú21 intentó comunicarse con Pérez Mimbela pero no respondió a nuestras llamadas. Cabe señalar, empero, que en una primera comunicación, el 7 de julio pasado, este diario también le consultó sobre el tema. “Yo no he sido, eso se lo aclaro. Yo no me expreso de esa forma porque es el presidente y le tengo respeto”, dijo en aquella oportunidad.

