Martín Vizcarra: "Comisario que no atienda la demanda de una mujer agredida, será sancionado o destituido"

El presidente Martín Vizcarra, en conversación con ATV Noticias, se pronunció sobre la violencia contra la mujer en el país y la forma en la que Gobierno está trabajando para erradicarla.

"Comisario que no atienda una demanda de una mujer, será sancionado o destituido. Muchas veces no son atendidas o no se les toma en cuenta. No se toman los casos con seriedad. Lo que empieza como una agresión leve, acaba como algo grave", señaló el mandatario.

Asimismo, Vizcarra resaltó la importancia de empezar a cambiar la mentalidad de los gestores de justicia.

"Tenemos que ver este problema y poner todo nuestro esfuerzo para solucionarlo. Una solución es la forma en la que se atiende a las mujeres agredidas, cambiando la mentalidad de los policías, oficiales y trabajadores del Ministerio Público", aseveró.

El presidente de la Nación indicó que otra solución para erradicar la violencia de género es apostar por la educación

"El cambio en la educación no se ve en días o meses, sino que se verá a largo plazo", manifestó.