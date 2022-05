El último domingo, un reportaje de Panorama reveló que el expresidente Martín Vizcarra habría incumplido las normas de conducta que le impuso el Poder Judicial al acudir a una supuesta reunión secreta en el hotel Monasterio del Cusco con la excandidata al Congreso por Somos Perú Zully Pinchi.

El dominical detalló que Vizcarra Cornejo solicitó al Poder Judicial permiso para viajar a Cusco con el propósito de realizar actividades de su partido político Perú Primero desde el último 24 de febrero. En el pedido hecho a la justicia, el exmandatario alegó que su presencia era necesaria, pues se iba a tomar juramento a las nuevas bases de la organización.

El exmandatario dio detalles al Poder Judicial de las horas y los días de las actividades que cumplió durante su viaje, pero el programa mostró unos presuntos chats en los que tendría una conversación comprometedora con Zully Pinchi.

En dicha conversación, se visualizan las afectuosas palabras que utilizan el uno con el otro, mientras Vizcarra le brinda el número de la habitación en la que se hospedaba para que ambos se puedan encontrar.

Los chats también dejan ver que el expresidente le pide a Pinchi que se presente en el hotel Monasterio como la novia de Rudy Ramos, quien, de acuerdo con el permiso judicial, acompañaba a Vizcarra en su calidad de jefe de plan de gobierno del partido Perú Primero.

Panorama comprobó que Zully Pinchi sí habría viajado a Cusco el 26 de febrero, por lo que mostró un ticket con el detalle del vuelo. Sumado a ello, aseguró que la expostulante al Parlamentó confirmó que sí acudió a dicha región en la fecha indicada.

Martín Vizcarra responde

En entrevista con RPP, el último 16 de mayo, Martín Vizcarra aseveró que las presuntas revelaciones hechas por el dominical serían parte de una campaña para desprestigiarlo, luego de que el Congreso lo inhabilitara de la función pública.

“Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducta que yo debo cumplir para el Poder Judicial (...) He pedido como 15 veces (salir de Lima), solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y se pasea por todo el país”, manifestó.

Seguidamente, el exmandatario afirmó no haberse reunido con Zully Pinchi “en las condiciones que han afirmado” y también descartó haber cometido alguna infidelidad durante su viaje a Cusco.

“(¿Usted ha sido infiel?) Eso no, lo descarto completamente. Yo he sufrido tal ataque mediático que en algún momento me quisieron, incluso, justificar una relación con Richard Swing”, sostuvo.

Vizcarra: “Lo más importante es mi familia”

Este miércoles, durante una transmisión que realizó a través de su cuenta de Facebook, Vizcarra Cornejo volvió a referirse al tema y aseveró que lo más importante en su vida es su familia, por lo que descartó separarse de su esposa.

“No voy a caer en el juego de estar haciendo desmentidos o confirmaciones de consultas que estén referidas a mi campo y al ámbito privado. Tengo una familia que es lo que más quiero en la vida. Lo más importante en mi vida es mi familia”, manifestó.

“Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. La mujer a quien amo y la mujer con la que quiero vivir hasta el último de mis días”, agregó.

En otro momento, el excandidato al Congreso enfatizó en que siempre se ha encargado de mantener a su familia en un ámbito privado y ha intentado que no se relacione con temas de la política.

“Yo siempre he tenido cuidado de mantener en reserva el espacio familiar del espacio político. Mi familia no ejerce función política alguna y se mantiene al margen de todo ello, en consecuencia, los temas familiares y los temas privados yo los voy a mantener siempre en ese ámbito, en el privado”, indicó Martín Vizcarra.

Declaraciones de Martín Vizcarra

Difunden audios de Martín Vizcarra

El viernes 20 de mayo, dos días después de los descargos que Martín Vizcarra hizo en redes sociales, Willax difundió en el programa “Beto a saber” unos audios donde supuestamente se escucha al expresidente dirigiéndose a Zully Pinchi.

“Seguro que vas a dormir y cuando duermas quiero que pienses en mí, que te sueñes conmigo, que sueñes en todo lo que hacemos y que lo hagas parecer real. Solo recuerda que te quiero, te extraño y te quiero a mi lado. Un beso grande”, se oye en uno de los audios.

Martín Vizcarra habría enviado estos audios difundidos el viernes 20 de mayo. (Willax)

Hasta el cierre de esta nota, ninguno de los supuestos involucrados en estas conversaciones confirmaron la veracidad de estas grabaciones.

