El presidente Martín Vizcarra puso en práctica una nueva estrategia de defensa y señaló que “pronto se sabrá” que el caso Richard Swing “es una cortina de humo” que pretende evitar que se hable de temas de corrupción que vincula a anteriores gobiernos.

Vizcarra también dijo que es “raro” que los contratos entre Richard Cisneros y el Ministerio de Cultura por los que ganó más de S/154 mil sean considerados un “tema más importante” que la admisión de responsabilidad de Odebrecht en siete investigaciones de corrupción.

Además, dijo que, pese a su inmunidad, “insistirá” a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para ponerse a su disposición y colaborar con las investigaciones “desde ahora”.

Al respecto, la abogada Cecilia Madrid explicó a Perú21 que el pedido no tiene ningún efecto legal, dado que el presidente tiene inmunidad hasta el final de su mandato según la Constitución y es una prerrogativa que no puede abandonar por ser inherente al cargo que ejerce.

“La Fiscalía no podrá hacer más porque no puede siquiera presentar una denuncia constitucional”, precisó. Indicó que lo máximo que puede hacer el mandatario es dar su testimonio y colaborar en el juzgamiento de otras personas mas no responder sobre su situación.

Dato:

- El premier Walter Martos expresó que el Ejecutivo acepta la decisión de la Fiscalía de investigar al presidente Martín Vizcarra, quien se allanará a las indagatorias.

VIDEO RECOMENDADO:

Trump vuelve a la campaña con un acto en la Casa Blanca y dice sentirse "genial". (AFP).