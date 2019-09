El presidente Martín Vizcarra aseguró este domingo que las autoridades se deben a la población, en referencia a la presentación del constitucionalista Carlo Mesía ante la Comisión de Constitución del Congreso el último viernes, en donde expresó su crítica sobre la legalidad del proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020 presentado por el Ejecutivo.

El viernes último, Carlo Mesía, extitular del Tribunal Constitucional, dijo ante el grupo de trabajo legislativo que “al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna”.

“El pueblo tiene derecho a elegir, pero ese derecho también está limitado por la Constitución […] Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común”, afirmó.

Al respecto, Vizcarra cuestionó que “algunos expertos” traten “de descalificar” su propuesta indicando que no se le tiene que hacer caso a la población, porque “se equivoca”. Refirió que las autoridades se deben al pueblo, por lo que, si deben “dar un paso al costado”, se debe hacer con respeto.

“Por ahí he visto que algunos expertos -para tratar de descalificar nuestra propuesta- han dicho que no hay que hacer caso a la población porque la población se equivoca. No es así, tenemos que darle la responsabilidad”, dijo.

“Las autoridades nos debemos al pueblo y tenemos que hacer planteamientos para mejorar la vida del pueblo y si, en algún momento tenemos que dar un paso al costado para que vengan nuevas autoridades, lo hacemos en representación y lo hacemos gracias al respeto que nos merece el pueblo”, agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo seguirá trabajando para que el proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020 “se haga realidad”.

“Vamos a seguir trabajando, combatiendo la corrupción, vamos a seguir trabajando para lograr las instituciones que todos queremos, pero también vamos a seguir trabajando con ustedes para lograr el desarrollo que todos los peruanos queremos”, manifestó Vizcarra.

El mandatario hizo estas declaraciones en el distrito de Carabayllo, donde anunció la ampliación de obras de agua y alcantarillado que beneficiarán a 150,000 habitantes.