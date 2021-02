El expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el libro El perfil del lagarto del periodista de investigación Carlos Paredes, “es fruto del rencor” que tiene el autor hacia su persona y forma parte de un “cargamontón” que existe hacia su candidatura al Congreso por Somos Perú.

En diálogo con Canal N, restó importancia a la publicación y dijo que no tenía “nada que comentar” sobre las denuncias de Paredes según las cuales recibió amenazas de muerte luego de que se conocieran detalles de su libro, el cual reveló que el exmandatario se había vacunado irregularmente contra el coronavirus con las dosis desarrolladas por Sinopharm.

“No voy a comentar nada al respecto [de ese libro]. Creemos que fue una publicación que se hizo en una semana, se hizo con la intención de hacer un cargamontón que va contra mi candidatura. Solo recuerden que ese señor periodista era el asesor principal de Mercedes Araoz y cuando fue retirado tuvo una enorme molestia y comunicaciones muy duras de Palacio de Gobierno”, sostuvo.

“No hay objetividad, no tenemos ningún reparo sobre lo que afirma, porque es fruto del rencor y de una actitud personal en contra de mi personal, no lo he leído ni lo voy a leer”, agregó.

Martín Vizcarra asegura que libro ‘El perfil del lagarto’ “es fruto del rencor”. (Video: Canal))

Cabe indicar que el último fin de semana Paredes aseguró que recibió amenazas y responsabilizó de cualquier cosa que pudiera sucederle al exjefe de Estado.

“Quiero responsabilizar, cualquier cosa que me suceda a mi o a mi familia, o al señor Caro Jiménez, al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a su corte, porque no han tenido la valentía de responder a nuestros pedidos como periodistas, y hoy nos están amenazando, pensando que nos van a amedrentar. Están muy equivocados”, indicó a RPP.

Al ser consultado sobre las supuestas reuniones que habría tenido con el vidente Hayimi en Palacio de Gobierno para asesorarse, Vizcarra Cornejo descartó esta versión y afirmó estar ocupado en cosas más importantes. “Por favor, no quiero caer a ese nivel de chismografía, no voy a responder nada de ese libro, tenemos temas relevantes, no merecemos tratar ese tipo de temas”, afirmó.

