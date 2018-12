Martín Vizcarra asegura que el Congreso quiso “que me haga el muertito hasta el 2021”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró hoy que el Congreso de la República, de mayoría opositora, quiso que no actúe hasta el 28 de julio del 2021 -fecha en la que culmina su mandato- luego que asumiera la máxima magistratura del país tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

“(El Congreso quiso) que me haga el muertito para que no se me note hasta el 28 de julio del 2021”, manifestó en entrevista en ATV.

El mandatario señaló que su principal característica como autoridad “es ser concertador, así fui cuando fui decano del Colegio de Ingenieros, luego presidente del gobierno regional de Moquegua y ahora también”.

Indicó que visita todas las semanas las zonas más pobres del país, y que ello “no es con un afán populista, como se quiere decir”.

RELACIÓN CON OFICIALISMO

Vizcarra también se pronunció sobre las diferencias con la bancada oficialista del Parlamento, Peruanos Por el Kambio (PpK). Dijo que antes hablaba seguido con el legislador Gilbert Violeta, uno de los que ha reclamado falta de coordinación con el Ejecutivo, porque este era el vocero de la agrupación.

“¿Y ahora con quién hablo? Con Ana María Choquehuanca que es la vocera, y con Jorge Meléndez. Conversar con los congresistas no es hablar con los 130, por eso es que están organizados, y lo están a través de bancadas y cada bancada tiene sus voceros acreditados, y yo converso con los voceros”, sustentó.

Consultado sobre la continuidad de César Villanueva como su jefe del Gabinete Ministerial, Vizcarra declaró que “ojalá (llegue) hasta el 2021” en su puesto.

OPINIÓN SOBRE CHÁVARRY

En tanto, dijo que en el Ejecutivo “no hacemos ninguna acción para que haya un cambio al interior de las instituciones”, en referencia a los cuestionamientos sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Empero, consideró que “ lo que más daño puede hacer a una política de transparencia es la hipocresía. Nosotros decimos el señor fiscal de la Nación tiene serios cuestionamientos al interior del propio Ministerio Público (MP), y tiene cuestionamientos de fuera, de otras instituciones y de la población, en consecuencia no es la persona más idónea, pero que lo cambien o no lo cambien es un tema que depende del MP”.

“Yo puedo opinar pero no me inmiscuyo, no interfiero, pero veo que en el MP el fiscal de la Nación tiene cuestionamientos, eso lo puedo decir dentro de la democracia, dentro de la libertad de expresión, pero cuando yo dije eso me dijo “ah, cuidado que tienes tantos juicios”, entonces me responde con una amenaza”, continuó.

No obstante, Vizcarra dijo no temer a una investigación en el MP. “ Yo soy una persona que duermo todas las noches después de una intensa jornada, en paz, porque mi conciencia está tranquila de haber hecho todo el esfuerzo de hacer lo correcto, no tengo ningún problema, estoy abierto a todas las investigaciones”, dijo.