Martín Vizcarra: "El trabajo es arduo, pero no me achico" [VIDEO]

Martín Vizcarra asumió oficialmente este viernes 23 de marzo el cargo de presidente de la República tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Ya como jefe de Estado, Vizcarra brindó una entrevista a un medio de Moquegua , región en donde se crió y de la cual fue presidente regional.

El otrora ministro de Transportes y Comunicaciones señaló a Radio Americana que se encuentra "muy emocionado" por esta nueva responsabilidad que afronta en su vida profesional.

"Hoy por mi mente pasaron muchos acontecimientos. Tengo los recuerdos de cuando estuve de presidente regional de Moquegua. Le debo muchísimo a mi tierra", indicó Vizcarra.

En cuanto a su labor como el titular del Poder Ejecutivo, adelantó que ante "cualquier equivocación, la enmendaremos como los errores humanos que puede haber". Vizcarra reconoció que "el trabajo es arduo, pero no me achico".

De acuerdo con sus declaraciones, el flamante mandatario peruano aseguró que "todas las semanas" estará recorriendo "los sitios mas alejados del Perú viendo necesidades y planteando soluciones".

"En Moquegua ya me conocen ustedes. La tierra que me vio crecer es la que también me formó. Me encuentro muy contento y feliz. Siento todas las vibras positivas de Moquegua", expresó Martín Vizcarra.