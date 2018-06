Martín Vizcarra anunciaría hoy al nuevo ministro de Economía y Finanzas

Hoy el Perú tendrá un nuevo ministro de Economía y Finanzas. Así lo aseguró ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra , en una conferencia para la prensa extranjera. De esta manera, el país observaría la llegada de una nueva cabeza al MEF por cuarta vez en menos de nueve meses.

En ese contexto, el mandatario aclaró que la llegada del nuevo alto funcionario no significaría un cambio en la política macroeconómica del país.

También aclaró que, con el nombramiento, el Gobierno buscará dar una señal de estabilidad y de intención de reactivar el crecimiento económico y la dinamización de la inversión pública y privada, mas no la implementación de medidas que eleven los impuestos.

“La política económica no está en cuestionamiento, necesitamos reactivar la inversión, pero no elevando la política impositiva”, dijo, según la agencia AFP. Las palabras de Vizcarra fueron una clara referencia a que no se elevaría el Impuesto a la Renta (IR).

Sobre la medida de ampliar el IR, el economista y socio de Apoyo Consultoría, Hugo Santa María, comentó que la medida, aunque impopular, podría haber sido favorable si se hubiese planteado de otra manera.

“Se pudo haber pensado en una tasa que no gravara tanto a las personas que ganan menos. Se pierde la oportunidad de ampliar la base tributaria”, dijo el especialista.

MEJORA SIN REFORMA

Los primeros comentarios de Vizcarra sobre la continuidad de la política económica contrastaron con la reciente salida de David Tuesta, que proponía una reforma tributaria en el marco de las facultades legislativas que pedirá el Gobierno al Congreso.

Según pudo conocer Perú21 por fuentes del Ejecutivo, este fue uno de los factores que contribuyó a que se deteriorara el vínculo entre Tuesta, el primer ministro César Villanueva, y Vizcarra. En especial, entre los dos primeros.

Las palabras de Vizcarra durante la conferencia de ayer reforzaron aún más tal hipótesis, pues atribuyó la breve estancia de Tuesta al corto plazo que tuvo para elegir a su titular del MEF. “La forma precipitada de la sucesión presidencial nos obligó a tomar decisiones rápidas, de emergencia”, dijo.

A esto se sumaría la marcada influencia que tendría Villanueva respecto a los pasos que da el Poder Ejecutivo, lo cual también habría acelerado la salida del hoy ex ministro de Economía.

TRES OPCIONES

Vizcarra también confirmó lo que Perú21 había adelantado por dos fuentes del Ejecutivo: el ex titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José Arista, es uno de los tres candidatos para el cargo.

Arista, además de haber sido ministro entre enero y abril de 2018 como parte del gobierno de Kuczynski, también fue gobernador regional por Amazonas en el periodo de 2011 a 2014, puesto que alcanzó tras ser candidato del partido Alianza Regional Juntos por Amazonas. Desde el 4 de abril ejercía la función de asesor técnico en el MEF.

Al cierre de esta edición, se supo que las otras dos alternativas para ocupar el máximo cargo en Economía y Finanzas serían el ex ministro de la Producción Piero Ghezzi y Carlos Oliva, quien se desempeñó como viceministro de Hacienda. Ambos cumplieron sus funciones durante el mandato de Ollanta Humala.

SABÍA QUE

* Un total de 22 investigaciones tiene José Arista, según un reporte de la Fiscalía que figura en el sistema del Ministerio Público. De estas, 14 corresponden a la región Amazonas.

* La implementación de la reforma tributaria, que se incluiría en el pedido de facultades, no sería posible en la dimensión que esperaba el ex ministro Tuesta si no se contemplan algunos cambios en el IR. Así lo explicó Santa María.