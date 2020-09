El presidente Martín Vizcarra aseguró este miércoles que, pese a lo indicado en un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de que “no está en la obligación” de responder a la citación de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, absolverá por escrito las interrogantes de este grupo de trabajo.

“A pesar del análisis que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le digo a la Comisión de Fiscalización, que las dudas y las interrogantes que tengan háganlas llegar por escrito y serán resueltas de la misma manera”, sostuvo durante su conferencia de prensa.

El mandatario indicó que el Gobierno a su cargo “no tiene nada que esconder” y “está siempre de lado de la población”.

“Voy a aceptar que la Comisión de Fiscalización me haga llegar por escrito las preguntas que tenga a bien hacer sobre este tema que está en investigación y le responderé como corresponde, también, por escrito. Con un ánimo de transparencia para ratificar como siempre ha hecho el Gobierno, que es un Gobierno que no tiene nada que esconder, que está siempre de lado de la población”, señaló.

El viernes pasado, el jefe del Estado envió un oficio dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino, respecto a la citación que le realizó la Comisión de Fiscalización por su presunta relación con contrataciones en el Estado, entre ellas la del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

La misiva adjunta un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su condición de asesor jurídico del Poder Ejecutivo, firmado por la ministra Ana Neyra, que indica que el jefe del Estado “no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial”.

Pese a su disposición para responder a la comisión del Congreso, Martín Vizcarra consideró que lo que se “debería revisar" es "la normatividad del sistema general de locadores de servicios” en todo el sector público para “buscar la eficiencia y modernización del Estado”.

Dijo que si bien la investigación de la Comisión de Fiscalización se centra en un locador de servicios -la contratación de Richaro Cisneros en el Ministerio de Cultura- se podría ver “el problema de fondo” con los más de “40 mil locadores de servicios en el país”.

“Investíguese a profundidad este caso, no tenemos ningún temor, hágase todo el esfuerzo necesario y nosotros vamos a responder. No es el caso y son más de 40 mil casos que existen en las mismas circunstancias. Por qué no vamos a los aspectos de fondo, si hay que revisar, revisemos los 40 mil. Es parte de buscar la eficiencia y modernización del Estado”, manifestó.

“Creemos que el Congreso debería revisar la normatividad respecto a las órdenes de servicio, a los locadores, porque no está normado. No hay un procedimiento claro para definir cómo debería procederse en este caso, porque se contrata incluso a locadores que no tienen derechos laborales”, agregó.

