El expresidente Martín Vizcarra anunció que algunos de sus exministros de Estado también serán candidatos al Congreso de la República por Somos Perú, de cara a las Elecciones Generales del 2021.

En diálogo con RPP TV, señaló que se trata de personajes vinculados al cuidado del medio ambiente, infraestructura y seguridad ciudadana, aunque evitó dar nombres de los futuros postulantes.

“Estoy invitando a algunos exministros que han trabajado conmigo. Lo que pasa es que hay que hacer todo un procedimiento un poco engorroso para la inscripción y queremos no esperar el 22 de diciembre, que es la fecha límite, lo queremos hacer con días de anticipación”, expresó.

“Van en el tema de cuidado ambiental, desarrollo e infraestructura física y en el tema de seguridad ciudadana. En esos aspectos hemos convocado a ministros para que nos acompañen. Me hubiera gustado que me acompañen varios ministros con los cuales terminamos, pero [no se puede] por un problema de tiempo”, añadió.

El exmandatario indicó que cuando Somos Perú le ofreció ser candidato al Congreso por Lima para los comicios del próximo año, le recordó a la dirigencia que su bancada votó a favor de la vacancia.

“Ellos me mostraron que como partido habían tenido una posición en contra de la vacancia y que cuando los congresistas desatendieron esa posición del partido, a cuatro expulsaron y tres están en proceso de investigación interna”, acotó.

Respecto a su vacancia, Vizcarra Cornejo indicó que existen muchos intereses en el actual Congreso de la República y como prueba señaló que por primera vez en la historia no se le dio el voto de confianza a un Gabinete Ministerial y hubo dos mociones para destituirlo en dos meses.

“Está absolutamente claro. Lo que hay allí es grupos con intereses particulares. Yo lo dije, lo repito, a mí me pidieron postergar las elecciones, de ninguna manera. Si queremos que fortalecer la democracia tenemos que respetar los plazos establecidos”, subrayó.

Vizcarra también enfatizó que el actual Congreso no tiene legitimidad para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pero actualmente insiste en llevar a cabo el proceso de selección.

“Después de la vacancia, ante el reclamo contundente de la ciudadanía, se tiraron para atrás y luego una a una cada bancada fue retirando a sus representantes de la comisión para elegir a los miembros del Tribunal. Dijimos: ‘tenemos confianza que este Congreso en el poco tiempo que le queda no va a elegir a los miembros [del TC]’. Nuevamente están la carga”, refirió.

“[Este Parlamento] es igual de malo, no es peor ni mejor, es igual de malo que el Congreso disuelto”, sentenció.





