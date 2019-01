Alberto Fujimori debería "cumplir su pena de manera domiciliaria", sostiene Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la situación del sentenciado ex mandatario Alberto Fujimori , luego de que la Corte Suprema ordenase al INPE buscar un penal que reúna las condiciones necesarias para que sea trasladado, e indicó que su Gobierno respeta las decisiones del Poder Judicial.

"No ha llegado aún al Ejecutivo el documento del Poder Judicial. Cuando llegue, inmediatamente lo vamos a mandar al INPE y al Ministerio de Justicia para hacer lo determinado por el Poder Judicial. Yo respeto las decisiones del Poder Judicial", sostuvo en una entrevista con 'Punto Final'.

En esa línea, el jefe del Estado reiteró estar a favor de una ley que permita que personas de avanzada edad cumplan su pena manera domiciliaria; sin embargo, aseveró que esta iniciativa debe partir del Parlamento y debe ser debatida reflexivamente "no como la que sacaron".

"La opinión es que las personas de avanzada edad deben cumplir su pena de manera domiciliaria. Hablo de manera general, de manera específica, este caso debe ser analizado de manera específica", señaló.

"Lo que hay que determinar es una norma que permita que los adultos mayores cumplan pena en su casa, pero una norma que se discuta, no como la que sacaron. Yo no la voy a impulsar, eso lo tiene que hacer el Parlamento, pero discutiendo, evaluando, para que con consenso se dé esta norma", remarcó.

En otro momento, Vizcarra reiteró que no buscará postular a la reelección, puesto que su mandato presidencial vence el 2021.

"Yo soy absolutamente claro, no [me voy a reelegir]. Yo he tenido, quizás de manera precipitada, la suerte de asumir la presidencia, pero lo vuelvo a repetir el 28 de julio del 2021 estaré entregando la banda a quien me suceda. Estoy para cumplir un mandato de 5 años que termina el 2021", manifestó.