El mandatario Martín Vizcarra se dirigió hoy a la Comisión de Constitución del Congreso y demandó a aprobar el proyecto que impide a ciudadanos condenados a acceder a cargos de elección popular.

Vizcarra cuestionó que en esa comisión se haya propuesto prohibir la postulación a ciudadanos que únicamente fueron sentenciados por cuatro delitos: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, apología y violación sexual. Es decir, se excluye a los condenados por corrupción y otros.

“La población toma como un hecho que los sentenciados por delito doloso no sean elegidos; ya tienen sentencia, no están siendo investigados, no podemos permitir que acceda a un cargo público por elección un condenado”, insistió el mandatario en conferencia de prensa.

La comisión presidida por el legislador Omar Chehade debatirá hoy el predictamen.