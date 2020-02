El presidente Martín Vizcarra aseguró este domingo que espera “una toma consciencia” entre el Poder Ejecutivo y el nuevo Congreso de la República en el año y medio de gestión que queda pendiente para culminar el periodo 2016-2021.

“Yo espero, primero, una toma de consciencia del Ejecutivo y del Congreso, que todo solo tenemos un año y medio de gestión”, afirmó en entrevista con La República.

En ese sentido, refirió que se debe ir a “lo prioritario”, como, por ejemplo, las reformas políticas y judiciales, y señaló que -en la reforma política- no emitirán nuevos proyectos a los ya presentados.

“Nos ratificamos en la propuesta que presentamos al Congreso anterior, fruto del trabajo que hizo la comisión política liderada por el doctor [Fernando] Tuesta. No vamos a sacar nuevos proyectos, son los mismos que se han quedado a medio camino”, refirió.

El último viernes, Martín Vizcarra anunció que ya tiene definida la fecha y hora de las reuniones que sostendrá con siete de los nueve partidos que formarán parte del nuevo Congreso de la República. Estos diálogos se iniciarán este lunes 3 de febrero.

El jefe de Estado se reunirá con las siguientes agrupaciones entre el lunes y el martes de la próxima semana: Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap), Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Partido Morado, Fuerza Popular, Frente Amplio y Somos Perú.

-Inmunidad parlamentaria y bicameralidad-

Martín Vizcarra se reafirmó en que debe ser una instancia diferente al Parlamento la encargada de revisar la inmunidad parlamentaria.

“[¿Plantea anular la inmunidad parlamentaria?] No, planteo modificarla porque, tal como está ahora, simple y llanamente no se puede aplicar. Se debe corregir para que sea otra instancia y no el propio Congreso el que levante la restricción”, dijo.

Además, sobre la bicameralidad consideró que no sería “conveniente reflotar el proyecto para su aplicación en el 2021″, pero sí establecer cambios.

“Es mejor dejar todo aprobado para la elección del 2026, no creo que sea conveniente para la del 2021. Pero los otros cambios [a la bicameralidad], sí”, opinó.

-Relación con Mercedes Araoz-

En otro momento, el presidente aseguró que su relación personal con Mercedes Araoz, vicepresidenta de la República, no se ha roto y afirmó que sabe diferenciar entre las relaciones personales y las políticas.

“Mi relación personal con Meche siempre ha sido buena. Nos conocimos en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski e inmediatamente hubo una relación armoniosa […] Para mí la relación personal no se ha roto. Yo sé diferenciar claramente la relación personal y la relación política. Esta última sí se puso tensa y se rompió el 30 de setiembre, cuando nosotros tomamos la decisión constitucional de disolver el Congreso y ella juró como nueva presidenta sin ninguna base ni sustento legal”, sostuvo.

Vizcarra le reiteró su respeto y consideró que al haber una “relación política rota evidente”, le corresponde al nuevo Parlamento “recibir la cartita de renuncia de la vicepresidenta y aceptarla”.