El presidente Martín Vizcarra se pronunció hoy tras el rechazo de voto de confianza al gabinete encabezado por Pedro Cateriano y aseguró que no cederá para variar la reforma universitaria impulsada su gobierno.

“A pesar de la crisis sanitaria, el Congreso decidió agregar otra crisis política más en perjuicio de todos”, manifestó en un mensaje a la Nación.

Vizcarra deslizó que desde el Parlamento condicionaron el voto de confianza a cambio de “intereses subalternos” de un grupo de legisladores.

“Mi compromiso sigue incólume para seguir construyendo un país mejor, el cálculo político no será aceptado, no nos harán retroceder, desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el futuro del país, la reforma universitaria no se negocia”, señaló.

Pese a ello, sostuvo que acepta la decisión del Legislativo y conformará a un nuevo gabinete sin la presencia de Cateriano, quien tendrá que renunciar al cargo.

“Negar la confianza a un gabinete recientemente renovado es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante, esto genera incertidumbre innecesaria en las actuales circunsintacias, este no es momento ni ningún otro para jugar con el país”, insistió.

Al final de su discurso, el jefe de Estado exclamó: “No vamos a renunciar a los intereses de los peruanos ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía (...) la vida, la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo”.

VIDEO RECOMENDADO

En 2008 Iker Casillas llegó hasta Cusco para apoyar a un ONG que trabaja con niños desfavorecidos.