Martín Vizcarra: "No estoy de acuerdo con el pedido de prisión para PPK"

El presidente Martín Vizcarra manifestó esta mañana su desacuerdo con el nuevo pedido de prisión preventiva que planteó el fiscal José Domingo Pérez contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por el caso Odebrecht.

Desde el distrito de Punta Negra, al sur de Lima, Vizcarra expresó que respeta las decisiones que adopta la justicia pero adujo que en esta ocasión se oponía al requerimiento

"Respetamos la independencia de poderes, pero como ciudadanos debemos decir que no estamos de acuerdo (con el pedido de prisión), los argumentos para la prisión no lo justifican, más aún cuando yo personalmente lo visité (a PPK) en la clínica para darle una voz de aliento, como ciudadano no estoy de acuerdo", insistió en declaraciones a la prensa.

El fiscal Pérez requirió al Poder Judicial que revoque la detención domiciliaria de Kuczynski y la varíe por una orden de prisión preventiva tras corroborar que el expresidente sostuvo "reuniones políticas" con los legisladores Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta.

El Ministerio Público advirtió que el exjefe de Estado, quien renunció al cargo en marzo de 2018, vulneró el mandato judicial que le impedía tener "actividad política directa o indirectamente".

César Nakazaki, abogado de PPK, calificó de "invento" y de "inexistente" el referido incumplimiento de las reglas de conducta. Informó que la audiencia en la que se evaluará esa solicitud será mañana.