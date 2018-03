Martín Vizcarra: "Con la señora Keiko Fujimori hablé el año pasado " [VIDEO]

Rompe su silencio. El primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra , finalmente se pronunció tras semanas de especulaciones alrededor de su accionar ante una eventual vacancia a Pedro Pablo Kuczynski .

El programa ATV Noticias Matinal difundió una conversación de WhatsApp entre Martín Vizcarra y el congresista Gilbert Violeta, quien ayer señaló que el primer vicepresidente le expresó su total lealtad al mandatario .

En la conversación, Violeta le indica que ha tratado de comunicarse sin éxito con él y el motivo de su misiva es para que este exprese su posición ante una posible vacancia.

Vizcarra, quien confirmó la veracidad de estos mensajes, le responde e indica a Violeta que "tuvo una amplia conversación con el presidente Kuczynski hace tres semanas" sobre el tema.

Asimismo, Vizcarra le dijo a Violeta que en estos días solo se ha comunicado con el congresista Salvador Heresi y le indicó que "actualmente está abocado a su rol como embajador".

“(…) El único congresista que se comunicó y tuvimos una cordial conversación fue Salvador Heresi. Sobre la situación actual, tuve una amplia conversación con el Presidente hace tres semanas cuando estuve en Lima. Aparte de él no me he reunido ni coordino con nadie de algún partido político. Actualmente me encuentro abocado a mis funciones de embajador”, fue el mensaje completo que envió Vizcarra a Violeta.



Además, en la entrevista exclusiva que brindó al programa de Milagros Leiva, el primer vicepresidente dijo que la última vez que habló con Keiko Fujimori fue el año pasado cuando ella fue a Palacio.

"Con la señora Keiko hablé la última vez en Palacio, (cuando estuve) acompañando al presidente el año pasado", se lee en la conversación de WhatsApp.

Asimismo, consultado sobre cuándo regresará al país, dijo: "No tengo fecha de retorno a mi querido Perú".