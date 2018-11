En entrevista con Semana Económica, el presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2021.

"No. Hemos sido absolutamente claros. Y como acá esta entrevista queda grabada y va a estar escrita, digo y ratifico: no voy a ser candidato en el año 2021. Lo descarto absolutamente", aseveró.

El jefe de Estado agregó que se trabajará "con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021". "Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección, lo que generaría una distorsión en decisiones importantes que tomamos día a día", prosiguió.

Vea también Vizcarra sobre referéndum: Le damos poder a la gente para cambiar Constitución

Vizcarra , además, reiteró su voluntad de conversar con las fuerzas políticas y, en esa línea, sostuvo que en los próximos días se establecerá un diálogo con el Parlamento a través de su presidente Daniel Salaverry.

"El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores", explicó.

Comentó que uno de los puntos de la agenda de diálogo con el Congreso será establecer lineamientos claros sobre qué cosas no debe legislar ese poder del Estado al recordar que muchas de las últimas normas que ha aprobado comprometen el presupuesto pese a que, por ley, la institución no tiene iniciativa de gasto.

Vizcarra recordó que desde que juró al cargo de presidente de la República, el 23 de marzo pasado, expresó su deseo de establecer un pacto social que, dijo, "no es otra cosa que un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar un rumbo común hacia el desarrollo". Sin embargo, insistió en que no hubo reciprocidad de la contraparte.

Al consultarle Semana Económica si el diálogo con la oposición y el Congreso será más fácil debido a la crisis que enfrenta Fuerza Popular, el mandatario estimó que "quizás sea conveniente que por el momento estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora, como (para) que el partido Fuerza Popular también se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos".

De otro lado, reiteró su oposición a la aprobación de la reforma sobre bicameralidad en el referéndum del 9 de diciembre próximo argumentando que la propuesta original del Ejecutivo sobre esa materia fue "desnaturalizada" por el Congreso.

Cuestionado sobre un posible cierre del Parlamento, el presidente Vizcarra precisó que la cuestión de confianza es una herramienta que da la Constitución al Ejecutivo para mantener el equilibrio de poderes. "¿Y cuando se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad, en el corto ni mediano plazo, de necesitar esa herramienta. En consecuencia, la herramienta está ahí para que se use en caso sea necesario, pero yo, actualmente, en función de los acontecimientos, no veo ninguna necesidad de usarla", acotó.