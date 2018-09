Martín Vizcarra: "El 2021 estaré entregando la banda presidencial al sucesor"

El presidente Martín Vizcarra descartó esta noche cualquier intención de postular a una posible reelección. Precisó que es "absolutamente consciente" de la temporalidad de su cargo e indicó que el 2021 hará entrega de la banda presidencial a su sucesor.

"Somos absolutamente conscientes que la responsabilidad del cargo es temporal, o sea, de acá a tres años, porque, tengan la seguridad, el 28 de julio del año 2021 estoy entregando la banda presidencial al sucesor", sostuvo en una entrevista al periodista Camilo Egaña, de CNN.

"De todas maneras, porque ya están elaborando y perdiendo tiempo en el Congreso, sacando normas para evitar eso. No voy a postular el año 2021", remarcó.

Asimismo, el mandatario dijo que "no confía en el Poder Judicial" y dijo que corregir las instituciones es "una necesidad del país", al enfatizar que la población "quiere sacar a los deshonestos".

"No solamente debemos hacerlo, es una necesidad hacerlo para lograr el progreso de todos los peruanos. Ello no va a ser sostenible si no luchamos contra la corrupción y fortalecemos las instituciones. El Poder Judicial, que goza de gran desprestigio, tiene que cambiar", manifestó Martín Vizcarra.

En esa misma línea, consideró que existe una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está".

"Realmente, hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está y nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar esta situación", señaló.

"Queremos cambiar el rumbo, ese rumbo se cambia cambiando las instituciones. Sabíamos a lo que nos estábamos enfrentado, grandes poderes que quieren mantener lo que está sucediendo", añadió.

Lamentó, en ese sentido, no haber admitido las "dos" reuniones que mantuvo con Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, pero que aprendió la lección y que de ahora en adelante todas las reuniones suyas serán en el Palacio Presidencial.

Vizcarra dijo creer que su estilo de gobierno es "concertador", pero subrayó que no va "concertar con la corrupción".



El jefe del Estado mostró su confianza en que el Legislativo podrá llegar a discutir sus proyectos de reforma a tiempo para que pueda realizarse el referéndum que anunció en su mensaje a la Nación.

"Creo que en la evaluación que están haciendo en el Congreso van a llegar, [...] es necesario que haya la legalidad que estamos pensando en cumplir, por eso la población debe participar en la decisión que estamos planteando", declaró.